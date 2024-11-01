·
Llamamientos en Madrid a manifestarse con La Vuelta por el genocidio en Gaza pero solo una protesta oficial en la sierra
El movimiento BDS Madrid convoca concentraciones en distintos puntos de la Comunidad y de la capital el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre .
actualidad
Para el domingo
pazentrelosmundos
Los horarios de paso y los puntos de encuentro el 13 de septiembre son los siguientes:
13.00 - Robledo de Chavela. Gasolinera hacia carretera Valdemaqueda. Encuentro a las 11.00 horas
14.08 - San Lorenzo del Escorial. Plaza de la Virgen de Gracia. Encuentro a las 13.15 horas.
16.21 - Cercedilla. Sprint intermedio en la calle Mayor. Encuentro a las 15.30 horas en Ayuntamiento y Plaza Nueva.
16.15 (bajada) - 16.58 (subida - Carretera Puerto de Navacerrada. Fonda Real. Encuentros a las 14.00 y a las 15.00 horas
17.12 - Segundo paso por Navacerrada. Concentración comunicada en las taquillas de los remontes. Encuentro a las 11.30 en la estación de Cercedilla y a esa misma hora en la Casa de Cultura de Navacerrada.
Miles de personas no pueden ser detenidas. La carretera es del pueblo, el triunfo es de Palestina.
El Gobierno acusa a Almeida de “calentar” el final de La Vuelta “para manchar la legítima protesta” por Palestina
Almeida ya dejó claro de parte de quien estaba.
Almeida ya dejó claro de parte de quien estaba.