Llamamientos en Madrid a manifestarse con La Vuelta por el genocidio en Gaza pero solo una protesta oficial en la sierra

El movimiento BDS Madrid convoca concentraciones en distintos puntos de la Comunidad y de la capital el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre .

Para el domingo  media
Los horarios de paso y los puntos de encuentro el 13 de septiembre son los siguientes:

13.00 - Robledo de Chavela. Gasolinera hacia carretera Valdemaqueda. Encuentro a las 11.00 horas
14.08 - San Lorenzo del Escorial. Plaza de la Virgen de Gracia. Encuentro a las 13.15 horas.
16.21 - Cercedilla. Sprint intermedio en la calle Mayor. Encuentro a las 15.30 horas en Ayuntamiento y Plaza Nueva.
16.15 (bajada) - 16.58 (subida - Carretera Puerto de Navacerrada. Fonda Real. Encuentros a las 14.00 y a las 15.00 horas
17.12 - Segundo paso por Navacerrada. Concentración comunicada en las taquillas de los remontes. Encuentro a las 11.30 en la estación de Cercedilla y a esa misma hora en la Casa de Cultura de Navacerrada.
Miles de personas no pueden ser detenidas. La carretera es del pueblo, el triunfo es de Palestina.
El Gobierno acusa a Almeida de “calentar” el final de La Vuelta “para manchar la legítima protesta” por Palestina

Almeida ya dejó claro de parte de quien estaba. >:-(
