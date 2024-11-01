Llamamiento a la unidad de acción contra la OTAN: 40 años en manos del imperialismo atlántico

La OTAN es el brazo armado de un capitalismo en crisis y de una potencia en decadencia como Estados Unidos. Mientras disparan el gasto militar en detrimento de los servicios públicos, la industria bélica aumenta su cuenta de resultados para beneficio de los grandes capitales de las élites estadounidenses. La salida de la OTAN y el cierre de las bases estadounidenses no son una consigna del pasado, sino una necesidad objetiva para la supervivencia de la Humanidad, y condición para establecer relaciones de respeto y solidaridad en el futuro.
| etiquetas: otan no , no al rearme
1.- Construir una red unitaria amplia, contactando con todos los colectivos, movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicales que comparten este objetivo, en la perspectiva de construir un frente común imposible de ignorar.
2.- Preparar movilizaciones y acciones unitarias y participativas en la semana del 12 de marzo en conmemoración del 40 aniversario del referéndum… » ver todo el comentario