Llamamiento a la unidad de acción contra la OTAN: 40 años en manos del imperialismo atlántico

La OTAN es el brazo armado de un capitalismo en crisis y de una potencia en decadencia como Estados Unidos. Mientras disparan el gasto militar en detrimento de los servicios públicos, la industria bélica aumenta su cuenta de resultados para beneficio de los grandes capitales de las élites estadounidenses. La salida de la OTAN y el cierre de las bases estadounidenses no son una consigna del pasado, sino una necesidad objetiva para la supervivencia de la Humanidad, y condición para establecer relaciones de respeto y solidaridad en el futuro.