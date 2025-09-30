Las listas de espera médicas de Madrid aumentan un 64% desde que Ayuso es presidenta

Los ciudadanos tardan casi una semana más en ser operados que en 2019, 20 días más en que les hagan pruebas diagnósticas y un mes más en pasar por la consulta de un especialista
Me temo que fue algo generalizada en toda España.
Y no me parece irrelevante, más bien lo contrario, usan cuellos de botella para maquillar datos. Es decir, cuando esperas 15 días para atención primaria, atenderas menos gente... Como cuando un restaurante fastfood está saturado y quita cajeras dejando una cola gigante en una caja.
Conclusión: me importa más atención primaria que el resto de datos.
Si hay alguna excepción, que alguien me la diga
Es decir, entre 2019 y 2025 el tiempo medio para ser operado aumentó una semana.
En España, entre 2022 y 2023 el tiempo medio para ser operado aumentó ocho días, solo en ese año, al margen de lo que haya aumentado en otros años. Pero la noticia es... Ayuso.
