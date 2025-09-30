edición general
34 meneos
33 clics
Las listas de espera médicas de Madrid aumentan un 64% desde que Ayuso es presidenta

Las listas de espera médicas de Madrid aumentan un 64% desde que Ayuso es presidenta

Los ciudadanos tardan casi una semana más en ser operados que en 2019, 20 días más en que les hagan pruebas diagnósticas y un mes más en pasar por la consulta de un especialista

| etiquetas: listas de espera , médicas , gobierno de madrid , aumento , 64% , ayuso , sanidad
28 6 1 K 271 actualidad
17 comentarios
28 6 1 K 271 actualidad
Comentarios destacados:    
fareway #1 fareway
Los neumáticos de lluvia de Alonso...
3 K 67
ronko #12 ronko
#1 Con ésta hacen falta 2 safety car, uno por delante y otro por detrás.
0 K 7
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Normal. No gana clientes Quirón si la sanidad publica universal es ágil y eficiente.
4 K 48
#3 Martillo_de_Herejes
Aun a riesgo de parecer un ayuso fanboy, que no lo soy porque no soy de Madrit, desde 2019, y aprovechando la pandemia de por medio, el tiempo de espera para cita en atención primaria me pasó de 24 horas a 15 días. Y en la Comunidad Valenciana gobernada por Ximo Puig... Vale, no es lo mismo que esperar a una operación quirúrgica o una consulta con un especialista, pero los tiempos se alargan proporcionalmente; también aquí.

Me temo que fue algo generalizada en toda España.
2 K 25
Wachoski #14 Wachoski *
#3 eso que cuentas es mi principal queja en la CAM,... Mi experiencia es calcada.

Y no me parece irrelevante, más bien lo contrario, usan cuellos de botella para maquillar datos. Es decir, cuando esperas 15 días para atención primaria, atenderas menos gente... Como cuando un restaurante fastfood está saturado y quita cajeras dejando una cola gigante en una caja.

Conclusión: me importa más atención primaria que el resto de datos.
1 K 15
Autarca #11 Autarca *
Ojala solo fuese en Madrid, y no en toda España

Si hay alguna excepción, que alguien me la diga

www.meneame.net/story/nueva-cifra-record-casi-850-000-espanoles-engros
1 K 18
Lenari #2 Lenari
Los ciudadanos tardan casi una semana más en ser operados que en 2019

Es decir, entre 2019 y 2025 el tiempo medio para ser operado aumentó una semana.

En España, entre 2022 y 2023 el tiempo medio para ser operado aumentó ocho días, solo en ese año, al margen de lo que haya aumentado en otros años. Pero la noticia es... Ayuso. :roll: xD
www.rtve.es/noticias/20240416/listas-espera-baten-record-pacientes-ope
1 K 18
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#2 aquí se lo tragan todo.
0 K 9
wildseven23 #7 wildseven23
Pim, pam, pum, madrileños.
0 K 15
OCLuis #5 OCLuis
Sería interesante comprobar también cuanto han aumentado las derivas a hospitales privados para la realización de pruebas y tratamientos que ya se dan en la sanidad pública pública.
0 K 14
rendri #9 rendri
Se pueden tomar una cerveza mientras esperan o sangría lo mismo da
0 K 13
#6 mcfgdbbn3 *
Pues que les opere #Chapapote.
0 K 13
Dene #10 Dene
Las mejores listas de espera...
0 K 12
sat #13 sat
Y la gente contenta la vota. Por mi todo ok. Disfruten.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
Alguna idea de porqué ha aumentado el tiempo de espera en todas las comunidades autónomas en los últimos años?
0 K 9
#17 pirat
Ya disfrutaron unas navidades de "cañas y barro" en la puerta del sol por la excelencia en la "gestión" de estos enfermos.
0 K 8
#8 jaramero
Bueno, otra legislatura más del frutón verbenero y llegan al 100%, que aún hay rojelios que no llenan el cazo de quirón y demás hdlgf.
0 K 7

menéame