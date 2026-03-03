Los listados de aptos en la selectividad de junio no se publicarán en los medios de comunicación por quejas de las familias

Los listados de aptos venían enviándose desde el año 1992, permitiendo que en los medios de comunicación pudiese consultarse quiénes habían aprobado esa primera convocatoria de la selectividad, aunque no la nota concreta de la alumna o alumno. Este año no se proporcionará esa información, aunque la CIUG explica que sí se remitirán estadísticas globales con los porcentajes de las personas que han resultado aptas en los exámenes del 2, 3 y 4 de junio.