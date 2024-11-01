Liqvor mirabilis “líquido maravilloso o milagroso”

¿Alguna vez te has preguntado acerca del origen del licor 43? ¿Sabías que ya existía en el 209 a. C., en la época de los romanos? Nacido en Cartagena, el Licor 43 supuestamente se inspiró en un antiguo elixir que disfrutaban los habitantes locales desde el año 209 a. C. “Liqvor mirabilis”, que se traduce aproximadamente como (líquido maravilloso o milagroso), se elaboraba con hierbas y frutas locales y era ampliamente consumido en toda la región.