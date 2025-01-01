Lío en las medallas de Mazón por la dana: malestar por premiar a los jefes de Policía y escoltas que rechazan el reconocimiento

Las medallas al mérito Policial de la Generalitat Valenciana reconocen a la responsable de las cámaras de seguridad del Palau, a su mano derecha y a los inspectores jefe provinciales, además de al jefe de Policía Local de Algemesí y a varios mandos en València
Y los escolta, que sabrán todo lo que hizo ese día.
Tanto el que propone esas medallas como el que las recibe sin rechazarla quedan en evidencia... Es inmoral.
En las próximas elecciones muy probablemente ganarán. Los muertos no les importan.
Rebañemos lo positivo... Incluso entre la policía hay gente sensata.
Algo de vergüencita debe de dar:
- ¿Y a tí por que te condecoraron?
- ...