Lío en las medallas de Mazón por la dana: malestar por premiar a los jefes de Policía y escoltas que rechazan el reconocimiento

Las medallas al mérito Policial de la Generalitat Valenciana reconocen a la responsable de las cámaras de seguridad del Palau, a su mano derecha y a los inspectores jefe provinciales, además de al jefe de Policía Local de Algemesí y a varios mandos en València

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
La responsable de las cámaras de seguridad del Palau si que tiene que tener medalla, sobre todo si tiene las cintas originales a buen recaudo.

Y los escolta, que sabrán todo lo que hizo ese día.
tul #4 tul
#1 si esto fuera una democracia acabarian todos en la carcel...
Ne0 #8 Ne0
#1 cintas? Estamos en los 90?
Esteban_Rosador #10 Esteban_Rosador
#8 ya ves, incluso seguimos tirando de la cadena del váter. :roll:
erfollonero #2 erfollonero
Medallas por una tragedia donde hubieron decenas de muertos? Soy al único al que le parece absurdo y un despropósito repartir reconocimientos derivados evento catastrófico en el que murió mucha gente?
Tanto el que propone esas medallas como el que las recibe sin rechazarla quedan en evidencia... Es inmoral.
autonomator #3 autonomator
Comprando silencios. Todos cómplices, menuda vergüenza. Espero que la jueza que está investigando pueda poner a cada uno en su sitio. Aunque con esta mafia lo tiene muy, muy complicado.
En las próximas elecciones muy probablemente ganarán. Los muertos no les importan.
makinavaja #6 makinavaja
TIenen que elegir... o condecoración... o cabeza de caballo en la cama y próximo destino a dirigir el tráfico en Ceuta o Melilla.... :-D :-D :-D
#7 euacca
Es que una cosa es tener un error o un olvido y otra que te den dinero por ello, que ya apesta a soborno y pueden acabar en la cárcel.
juliusK #9 juliusK
Desde el minuto uno es incomprensible que nadie haya llamado a declarar (ni parece que periodista alguno se atreva a preguntar al jefe usease a Marlaska) a los guardaespaldas que estaban comiendo en la planta calle del picadero. El reparto de sobornos es tan torpe y descarado que incluso sobornan a los que no estaban y se dejan a los que si. Que cosa más patética.
#5 rafaeska
"...algunos escoltas están en contra de los reconocimientos, envueltos en la polémica por su trabajo durante la dana, y otros agentes rechazan ir a recoger el galardón..."
Rebañemos lo positivo... Incluso entre la policía hay gente sensata.
Algo de vergüencita debe de dar:
- ¿Y a tí por que te condecoraron?
- ...
