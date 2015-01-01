edición general
[EN] Linus Torvalds califica como "basura" una contribución de código RISC-V de un ingeniero de Google

Linus Torvalds, el creador y desarrollador principal de Linux, ha desestimado una contribución de código de un ingeniero de Google como "basura". El código fue enviado como una pull request para su inclusión en el kernel de Linux6.17 el viernes, pero ha sido rotundamente rechazado por Torvalds tanto por su mala calidad como por llegar tarde. Esos son dos pecados capitales que claramente han encendido la infame mecha corta del creador de Linux.

Torrezzno #1 Torrezzno
Aquí el code review, de los que te dejan huella  media
#3 covacho
#1 Gracias.
Linus tiene razón.
silencer #4 silencer
#1 "esto hace el mundo un lugar peor donde vivir"

Qué tío, me recuerda algún profesor q tuve en la escuela, jajaja
(no, no de informática, de industriales)
memmaker650 #2 memmaker650
Nadie es perfecto y esa full request debe ser revisada profundamente.
