[EN] Linus Torvalds califica como "basura" una contribución de código RISC-V de un ingeniero de Google

Linus Torvalds, el creador y desarrollador principal de Linux, ha desestimado una contribución de código de un ingeniero de Google como "basura". El código fue enviado como una pull request para su inclusión en el kernel de Linux6.17 el viernes, pero ha sido rotundamente rechazado por Torvalds tanto por su mala calidad como por llegar tarde. Esos son dos pecados capitales que claramente han encendido la infame mecha corta del creador de Linux.