LinkedIn es una mierda -ENG

Odio LinkedIn. Lo abro por costumbre y acepto a todos los que me agreguen porque no sé por qué no lo haría. No hay un beneficio claro para la red social. Nunca me he encontrado con un reclutador allí. Nunca he conseguido un trabajo. Los únicos mensajes que recibo son correo basura de equipos de desarrollo offshore y anuncios de criptografía. Es como Facebook sin el beneficio de tal vez ver una foto del galardonado chile o perro de alguien.