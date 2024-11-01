edición general
Liev Schreiber, Mayim Bialik y Debra Messing, entre los 1200 nombres de la industria que rechazan el boicot al cine israelí en una nueva carta abierta: «Aboga por la «eliminación del arte»».

La carta, publicada el jueves por las organizaciones sin ánimo de lucro Creative Community for Peace y The Brigade, insta a los casi 4000 firmantes del compromiso de boicot —entre los que se encuentran Emma Stone y Joaquin Phoenix— a reconsiderar su postura. Otras estrellas y profesionales de la industria que han firmado la nueva carta abierta son Gene Simmons, Sharon Osbourne, Greg Berlanti, Jerry O'Connell, Howie Mandel, Jennifer Jason Leigh, Lisa Edelstein, Erin Foster, Anthony Edwards, Rebecca De Mornay, Sherry Lansing y Haim Saban.

5 comentarios
Macadam #1 Macadam *
Qué le den a la novia de Sheldon y a compañía www.meneame.net/story/actriz-mayim-bialik-the-big-bang-theory-dona-din
Cuñado #5 Cuñado
Se escribe "rechazar el boicot" pero se pronuncia "apoyar el genocidio".
Sandman #4 Sandman
Me apuesto huevo y medio a que al menos 1195 no han dicho ni mú sobre el genocidio gazatí.
#2 galaicocatalán
No hay ningún firmante que sea actor / actriz de primer nivel. Normal que firmen, a ver si así les devuelven el favor...
estemenda #3 estemenda
¿Gene Simmons entre los firmantes? Gene tío, tú antes molabas :-(
