Lidón Soriano, manifestante propalestina en La Vuelta: "La idea es comenzar a meternos en el fútbol y el baloncesto"

"En ningún momento estamos en contra del deporte, ni de La Vuelta, pero sí de la participación de un equipo que representa a un Estado que está cometiendo una limpieza étnica", afirma Lidón Soriano, portavoz de la Plataforma para el boicot deportivo a Israel.
Yo solo se que el actual conflicto me está sirviendo para visualizar como fue posible que la gente permitiese aquella barbaridad.
Entre meterte Gaza hasta cuando vas a ver un partido de baloncesto y estar calladito, hay como millones de opciones intermedias.
El falso dilema lo está poniendo tu.
Yo lo que te estoy poniendo es otra perspectiva. Con comentarios como el tuyo ya podemos ver como pasó lo que pasó en aquella época.
Y por supuesto, antes de comprar algo, os informais de si ese producto tiene algo israeli.
Y si, falso dilema.
play.google.com/store/apps/details?id=com.bashsoftware.boycott&hl=
Escanea códigos de barras y ayuda a filtrar.
Igual que a dedicar tu dia en exclusiva a Gaza. No me puedo creer que haya gente muriendo y tu te estes tomando una cerveza (u otra bebida) tan contento y feliz. O riendote.
¿Como es esto? Ahh, si: Falso dilema.
Entre dedicar mi vida a ello y quejarme porque salen mas noticias de las que me gustan hay un trecho.
¿Así es como lo has descrito tu?
Has puesto un falso dilema.
O estar a manifestaciones en baloncesto o estar callados
No, puedo decir que eso puede cansar, e ir a otro tipo de manifestacion, puedo llevar una camiseta de sandia o mil cosas mas. La alternativa a lo que he dicho, no es estar callado.
Y te he puesto varios ejemplos de falso dilema, como el tuyo. Pero solo ves el de los demas, claro.
El que esta a favor de Israel, va a cambiar de idea cuando no pueda ver un partido de baloncesto.
Urge.
Como digo, cuando dejes tu hipocresia y des prioridad total a Gaza, te creere. Mientras leas una novela, des un paseo o veas una pelicula, no.
Ya, ya, que los de Madrid no cuentan.
Yo he dado un argumento al que has contestado con insultos. Releete.
No me compares contigo, que yo soy basura moral!
Luego te digo que parece que te molestan las cosas obvias, como que la gente responda y proteste en contra de un genocidio y yo te digo que a mí no. Lo que no veo normal es estar callados sin molestar mientras se extermina a seres humanos. Tú parece que si.
Si te ofendes, quizá te des por aludido, como parece que confirmas metiéndote en la caja de sacos de mierda sin moral tú solito.
Mira por los negativos, quien esta molesto.
Y ni siquiera he dicho que esta mal, he dicho que va a cansar.
Creo que en este foro habria que explicar lo que es un falso dilema.
De nuevo, releete y mira quien esta ofendido.
Mi apoyo moral es completo....pero me juego un cacho de tortilla de patatas SIN cebolla, a que no llegan ni a ver el césped,
Me imagino a la gente como tú durante la segunda guerra mundial:
"Que pesados con que si holocausto o que si pollas.
Si me lo ponen hasta en la sopa van a perder el apoyo"
Mira, yo tambien se hacerlo: apoyas el genocidio porque no pides que todas las televisiones y radios informen sobre Gaza todo el dia. Prefieren poner peliculas y concursos estupidos a informar sobre un genocidio.
Apoya genocidios!
No es tu caso.
Ha pasado lo de la Vuelta y ya hay division.
Ese es el camino, si.