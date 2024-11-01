edición general
Lidón Soriano, manifestante propalestina en La Vuelta: "La idea es comenzar a meternos en el fútbol y el baloncesto"

Lidón Soriano, manifestante propalestina en La Vuelta: "La idea es comenzar a meternos en el fútbol y el baloncesto"

"En ningún momento estamos en contra del deporte, ni de La Vuelta, pero sí de la participación de un equipo que representa a un Estado que está cometiendo una limpieza étnica", afirma Lidón Soriano, portavoz de la Plataforma para el boicot deportivo a Israel.

vicus. #1 vicus. *
Suerte, la van a necesitar, con Tito Floren y el falangista Javier Tebas al mando. Por genocida y por que no es país europeo, Mierdaél un peo..
3 K 44
Ludovicio #6 Ludovicio
#5 ¿Donde ves el falso dilema?
Yo solo se que el actual conflicto me está sirviendo para visualizar como fue posible que la gente permitiese aquella barbaridad.
2 K 28
lobotomico2 #8 lobotomico2 *
#6 No lo ves?

Entre meterte Gaza hasta cuando vas a ver un partido de baloncesto y estar calladito, hay como millones de opciones intermedias.
1 K 6
Ludovicio #11 Ludovicio
#8 Hay un país extinguiendo a una población. Quejarse de que son pesados con el tema roza la psicopatía.
El falso dilema lo está poniendo tu.

Yo lo que te estoy poniendo es otra perspectiva. Con comentarios como el tuyo ya podemos ver como pasó lo que pasó en aquella época.
1 K 26
lobotomico2 #14 lobotomico2 *
#11 #12 Si, estoy seguro de que los dos predicais con el ejemplo y vuesta vida, desde que os levantais hasta que os acostais, gira en torno a Gaza.

Y por supuesto, antes de comprar algo, os informais de si ese producto tiene algo israeli.

Y si, falso dilema.
1 K 6
Ludovicio #16 Ludovicio
#14 Quizás sea buen momento para recomendar esta app:

play.google.com/store/apps/details?id=com.bashsoftware.boycott&hl=

Escanea códigos de barras y ayuda a filtrar.
1 K 26
lobotomico2 #18 lobotomico2
#16 Apostaria mi vida a que lo haces.

Igual que a dedicar tu dia en exclusiva a Gaza. No me puedo creer que haya gente muriendo y tu te estes tomando una cerveza (u otra bebida) tan contento y feliz. O riendote.
0 K 7
Ludovicio #22 Ludovicio *
#18 No, no dedico mi vida en exclusiva a Gaza.
¿Como es esto? Ahh, si: Falso dilema.
Entre dedicar mi vida a ello y quejarme porque salen mas noticias de las que me gustan hay un trecho.
¿Así es como lo has descrito tu?
0 K 13
lobotomico2 #26 lobotomico2
#22 Vaya, lo vas pillando.
0 K 7
Ludovicio #27 Ludovicio
#26 Ambos falsos dilemas los has puesto tu, no yo.
0 K 13
lobotomico2 #31 lobotomico2
#27 Creo que ni explicandotelo de nuevo lo entenderas.

Has puesto un falso dilema.

O estar a manifestaciones en baloncesto o estar callados

No, puedo decir que eso puede cansar, e ir a otro tipo de manifestacion, puedo llevar una camiseta de sandia o mil cosas mas. La alternativa a lo que he dicho, no es estar callado.

Y te he puesto varios ejemplos de falso dilema, como el tuyo. Pero solo ves el de los demas, claro.
0 K 7
#17 pvsge
#14 No es el otro usuario. Yo ademas de ser un trabajador mas no tengo ningun poder de decision ni influencia. Por otro lado, los deportes masivos, con la cobertura mediatica que tienen, tienen el poder de crear opinion y tal y como estan las cosas hoy por hoy !Urge¡ dar visibilidad a semejante catastrofe humana.
0 K 6
lobotomico2 #19 lobotomico2 *
#17 Si, porque no nos hemos enterado todavia.

El que esta a favor de Israel, va a cambiar de idea cuando no pueda ver un partido de baloncesto.

Urge.
0 K 7
#23 pvsge
#19 Mientras cambie la situación, si. Y si para ello es necesario molestar a la gente que no le importa nada cuanta gente este muriendo, pues mira, asi empieza a importarles un poco al menos. Es una cuestion de prioridades
1 K 19
lobotomico2 #25 lobotomico2
#23 Por que a la gente que ve un partido de baloncesto no le importa nada cuanta gente esta muriendo?

Como digo, cuando dejes tu hipocresia y des prioridad total a Gaza, te creere. Mientras leas una novela, des un paseo o veas una pelicula, no.
0 K 7
jonolulu #7 jonolulu
Si en un campo de fútbol hay un racista gritando insultos racistas. Si en la Vuelta participa un equipo que, oficial o no, tiene el nombre y representa Israel no pasa nada y hay que respetar la competición
0 K 17
BastardWolf #30 BastardWolf
#28 esa división está solo en tu cabeza, bueno y en la de Ayuso, Almeida, Feijoo...
0 K 13
lobotomico2 #32 lobotomico2
#30 Quiere decir la Ayuso y Almeida que tienen mayoria absoluta en Madrid?

Ya, ya, que los de Madrid no cuentan.
0 K 7
#20 Toponotomalasuerte
#15 ya. A parte de la pataleta y aún sabiendo que soy la ostia de importante, algo que decir del tema o prefieres seguir hablando de mi?
0 K 10
lobotomico2 #24 lobotomico2
#20 Jajaja. Tu has hablado de mi, yo de tu comentario.

Yo he dado un argumento al que has contestado con insultos. Releete.

No me compares contigo, que yo soy basura moral!
0 K 7
#29 Toponotomalasuerte
#24 venga va.... Tú dices que las protestas van a hacer que caiga el apoyo a palestina. Das tú punto de vista y yo te respondo que eso solo va a pasar entre la basura sin moral.
Luego te digo que parece que te molestan las cosas obvias, como que la gente responda y proteste en contra de un genocidio y yo te digo que a mí no. Lo que no veo normal es estar callados sin molestar mientras se extermina a seres humanos. Tú parece que si.

Si te ofendes, quizá te des por aludido, como parece que confirmas metiéndote en la caja de sacos de mierda sin moral tú solito.
0 K 10
lobotomico2 #33 lobotomico2
#29 Te molesta a ti, que has insultado a la gente que no piensa como tu. Yo no he dado negativo a nadie.

Mira por los negativos, quien esta molesto.

Y ni siquiera he dicho que esta mal, he dicho que va a cansar.

Creo que en este foro habria que explicar lo que es un falso dilema.

De nuevo, releete y mira quien esta ofendido.
0 K 7
Javi_Pina #2 Javi_Pina
El furbol, con la iglesia hemos topado. Ya me extraña que no hayan bloqueado las DNS de las webs donde se publican dichas declaraciones.
0 K 9
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
Si, si, el futbol.
Mi apoyo moral es completo....pero me juego un cacho de tortilla de patatas SIN cebolla, a que no llegan ni a ver el césped,
0 K 8
lobotomico2 #3 lobotomico2 *
Van ha conseguir que el apoyo a Palestina, que empezo con un consenso muy alto, vaya bajando y bajando por el hartazgo de tenerlo hasta en la sopa.
13 K -48
Ludovicio #4 Ludovicio
#3 Mucho mejor cayaditos ¿No?
Me imagino a la gente como tú durante la segunda guerra mundial:

"Que pesados con que si holocausto o que si pollas.
Si me lo ponen hasta en la sopa van a perder el apoyo"
14 K 140
lobotomico2 #5 lobotomico2 *
#4 Lo siento, falso dilema.

Mira, yo tambien se hacerlo: apoyas el genocidio porque no pides que todas las televisiones y radios informen sobre Gaza todo el dia. Prefieren poner peliculas y concursos estupidos a informar sobre un genocidio.

Apoya genocidios!
1 K 6
#12 pvsge
#5 Pues mas o menos es así. Si se le da mas prioridad a lo banal y tu tienes el deber de informar, eres cómplice.
0 K 6
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#3 a lo mejor consiguen, además del apoyo a los palestinos, consolidar el hartazgo creciente de la población contra la industria de los espectáculos deportivos de masas
0 K 11
#13 Toponotomalasuerte
#3 solo entre la basura sin moral!! Se ve que te molestan las cosas obvias, a mí no. Orgullo siento de esta gente que hace lo que hace.
1 K 23
lobotomico2 #15 lobotomico2
#13 Entre negativos y comentarios tontos, alguno pone un argumento.

No es tu caso.
0 K 7
BastardWolf #21 BastardWolf *
#3 lo que es un hartazgo esque continue la aceptacion de equipos israelitas en nuestras competiciones y espectáculos, como si no estuviese pasando nada. Cuando eso cambie se dejara de dar la paliza con el tema
0 K 13
lobotomico2 #28 lobotomico2
#21 Como digo, el consenso era casi total, gente de derechas y de izquierdas.

Ha pasado lo de la Vuelta y ya hay division.

Ese es el camino, si.
0 K 7

