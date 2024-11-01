edición general
El líder militar de Hamás en Gaza se opone al plan de alto el fuego [Ing]

Izz al-Din al-Haddad piensa que el plan fue diseñado para acabar con Hamás, independientemente de si el grupo lo acepta o no, por lo que está decidido a seguir luchando. Otro obstáculo para algunos miembros de Hamás es que el plan les obliga a entregar a todos los rehenes durante las primeras 72 horas del alto el fuego, lo que supone renunciar a su única baza negociadora. A pesar de la garantía de Trump de que Israel respetará los términos del acuerdo, en del grupo existe desconfianza respecto a que Israel no reanude sus operaciones militares…

#19 #11 Me parece lamentable que pinteis la situación como si fueran dos ejércitos luchando en campo abierto cuando son unos mataos casi sin munición frente al mayor ejército de oriente medio que no tiene miramientos en realizar una matanza con sus propias manos. Es literalmente la misma situación que si el ejército español hubiera arrasado a sangre y fuego euskadi porque había ETA.
vicus.
Cómo tiene que ser, el plan es una rendición incondicional para convertir Gaza en un resort turístico al estilo al estilo Las Vegas.
themarquesito
#2 Para lucro particular de Jared Kushner, conviene señalar
Josecoj
#2 Es que si lo rechaza lo va a ser exactamente igual pero muriendo mucha más gente…. No sé, creo que habría que dejar de lado el orgullo y saber que posición ocupas y pensar en la personas que aún viven
Veelicus
#16 Si, pero es nos facil que alguien se rinda para que unos extranjeros controlen tu tierra, de hecho los mismos extranjeros que financian a los que asesinan a tus compatriotas.
En ese contexto es facil entender que alguien quiera morir matando.
La_patata_española
#2, no he leído el plan, pero si es como dices, sería solamente si de verdad cumplen su parte Israel y EEUU. Pero es que son los dos países con menos palabra del globo terráqueo. Cero credibilidad, imposible negociar nada, ni siquiera una rendición incondicional para que no te asesinen.

El único plan de paz que se les puede creer es que dejen de asesinar una temporada grande. O que alguna otra entidad que sí tenga credibilidad forme parte importante en el acuerdo.
#44 Martillo_de_Herejes
#23 Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual.

Es uno de los puntos del acuerdo.... Sería bonito que se cumpliera, y que Israel dejara de tener una "excusa" para arrasar con todo.
ur_quan_master
#2 para que luego digan de las condiciones de Putin. :troll:
kevers
#2 es un dilema del demonio, genocidio o rendición total que supone la desaparición de esa parte de Palestina.
#4 bestiapeluda
Esos rehenes ya no tienen ningún valor negociador, porque a Israel le dan igual, sólo los utiliza de excusa para arrasar con todo, y para posicionarse como víctima. Son un entretenimiento macabro.
#20 Deperdidos
#17 de paz? Sin fechas, en manos de trump, con plazos subjetivos, con presencia militar indefinida etcétera. Lo que es es un chantaje, o nos quedamos vuestra tierra u os matamos a todos.
#19 Deperdidos
#11 Me parece lamentable que pinteis la situación como si fueran dos ejércitos luchando en campo abierto cuando son unos mataos casi sin munición frente al mayor ejército de oriente medio que no tiene miramientos en realizar una matanza con sus propias manos. Es literalmente la misma situación que si el ejército español hubiera arrasado a sangre y fuego euskadi porque había ETA.
La_patata_española
#19, el problema con el ejemplo que pones es que lo de arrasar Euskadi también les hubiera parecido bien a los progenocidas.
#39 Deperdidos
#24 Por supuesto. Pero saben que, de momento, queda feo reconocerlo. Por eso siempre evitan responder a la metáfora.
Findeton
#19 Unos mataos que siguen sin firmar la paz.
ElenaCoures1
#25 Pero si van ganando!
Qué paz ni que paz
#8 bestiapeluda
Lo que es el puto colmo es que el "plan de paz" se negocie entre los genocidas y sus súbditos, los americanos. La ONU da vergüenza, y los países occidentales, mucho más.
5 K 70
#27 Zeremiel
#17 Mmmm, hagamos una analogía.

Entro en tu casa, mató a tu hijo, violo a tu mujer y te digo que solo voy a parar cuando me entregues todos tus bienes y a todos los miembros de tu familia atados e indefensos.

Si no aceptas es que te gusta lo que estoy haciendo y no te importan los tuyos.

Si, es mas o menos equivalente en tontería a lo que has dicho.
Findeton
#27 La analogía no es muy buena por que el 7 de oct del 2023 Hamas invadió Israel con miles de militantes, matando a 1200 inocentes y secuestrando a otros 250.
#40 Deperdidos
#33 sí, claro. Los coches del festival ese arrasados con napalm con la gente dentro no tenía nada que ver con el uso de helicópteros Apache disparando como monos de feria.
Findeton
Si rechazan esta paz, Trump ya ha dicho que apoyará que Nethanyahu elimine por todos los medios lo que queda de Hamas.
#6 Deperdidos
#3 Y a centenares de miles de civiles, que eso se te olvida.
Findeton
#6 No se me olvida, a Hamas si se le olvida o no les importa.
#7 NoMeVeas
#3 Tio, que te quejas de los impuestos y del contrato social y apoyas esa recalificacion y expulsion forzosa.
Findeton
#7 Yo no apoyo ninguna guerra.
#9 DenisseJoel
#3 Lo que nos importa a las personas decentes es la población civil palestina, no lo que le pase a Hamas.
#15 soberao
#3 Netanyahu solo va a eliminar a los palestinos, Hamas es una excusa para seguir adelante con el genocidio.
Findeton
#15 La realidad es que quien no está aceptando la propuesta de paz ahora mismo es Hamas.
shinjikari
#17 ¿Tendrían que aceptar cualquier "oferta de paz"? ¿A pesar de no tener la más mínima garantía de que dejarán de asesinar y expulsar sistemáticamente a la población civil palestina?
winstonsmithh
#3 Hay que darle al matón de barrio la cartera, el móvil y las llaves del coche...
#38 rekus
20.- Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera

Netanyahu rechaza "rotundamente" que haya aceptado un Estado palestino en el plan de Trump para Gaza
www.meneame.net/story/netanyahu-rechaza-rotundamente-haya-aceptado-est

El titular correcto sería:

Hamas no acepta el acuerdo que Netanyahu se niega a cumplir.
angelitoMagno
El creciente apoyo internacional a raíz de la llegada de la flota a Gaza les habrá hecho pensar que aún pueden seguir resistiendo e intentar conseguir unas mejores condiciones.
#36 pozz
A esos fanaticos de Hamas les importa entre el cero y la nada su propia gente. :palm:
Lo alucinante, es que hay gente en occidente aplaudiendo a estos chalados, lo que es una clara muestra de que los palestinos tambien les da absolutamente igual, al final prima el odio nazi al judio.
Veelicus
Seria gracioso que ahora saliese Putin proponiendo un plan de paz que constase basicamente en que Ucrania entrege todas sus armas y que el pais sea dirigido por un ruso... y que los ucranianos aceptasen.... pues basicamente es lo que estan intentarnos hacer creer que es lo que deben aceptar los palestinos.
#41 DenisseJoel
#34 ¿Y qué crees que se puede hacer para detener el genocidio?
Kmisetas
#41 Llorar muy fuerte en Menéame.
#47 alfinal
¿Nadie va a decir que el "líder militar de Hamás" es un don nadie que ni siquiera está en Gaza? Obviamente el "plan de paz" es una {0x1f4a9}, pero es que de Hamás ya no queda casi nada. No es ninguna amenaza para Israel y de los 20 rehenes que dicen que quedan seguramente también estarán muertos algunos puede que por Hamás, otros más probablemente por los bombardeos del propio Israel, algunos de hambre y desatención y, de hecho, si queda alguno vivo el ejército de Israel prefiere no encontrarlo para que no se les acaben las excusas.

Esto va de sacar del mapa hasta el último palestino.
Machakasaurio
#30 ya salió el equidistante....
Aquí el único pueril eres tú, y cualquiera que se trage ese "plan de alto el fuego" auspiciado por los Sionazis para lavarse la cara gracias a tontos útiles.
Israel ya no es que no se preocupe por sus rehenes, es que los quiere muertos.
Literalmente soldados israelíes han disparado a sus propios rehenes.
Quedar ante el mundo como los monstruos genocidas que son, eso ya no les da tanto igual, no sea que acaben como los nazis ...
Piensas que han comprado tik tok por los bailes?
Kmisetas
#46 No voy a perder el tiempo con un adolescente que me falta al respeto por no seguir su argumentario progre.
#45 AlexGuevara
Vamos a ver señores y señoras, acaso Israel ha cumplido alguna vez un pacto ??
Kmisetas
Hamás quejándose de que un plan de paz “busca acabar con ellos” es como si la mafia se opusiera a una ley contra el blanqueo porque “ataca directamente su modelo de negocio”. Claro, entregar a los rehenes en 72 horas les parece un sacrilegio: perderían su único salvoconducto para seguir chantajeando.

Al final reconocen lo evidente: no les interesa la paz, les interesa seguir existiendo como grupo armado a costa de la población civil. Y mientras tanto, en cada intento de negociación, se retratan solos: ni siquiera con un alto el fuego garantizado aceptan soltar el control del sufrimiento ajeno.
Machakasaurio
#1 No seria una verdadera gilipollez vergonzosa intentando blanquear genocidas tu comentario, si Israel hubiera empezado a matar, saquear y torturas a los palestinos cuando Hamas tomó rehenes.
No es es caso.

Puedes mirarte al espejo sin vomitar mientras defiendes a los sionazis?
No todo vale por un cuenco de arroz, estas defendiendo a un pais cuyo ejercito regular, no 4 terroristas, matan niños.
Kmisetas
#5 No estoy defendiendo a nadie, vigila tu sesgo. Me dan el mismo asco ambos, igual que tus argumentos pueriles.
Sandman
#1 El mismo argumento valdría para Netanyahu, que ha rechazado varias veces la liberación de los rehenes a cambio de dejar de bombardear, que también rechaza la propuesta de Trump y que tiene a miles de palestinos secuestrados en cárceles. Al final reconoce lo evidente, que no le interesa la paz, le interesa que Israel siga existiendo como nación armada genocida bombardeando a todos los países vecinos y cometiendo crímenes de lesa humanidad una y otra vez. Se retrata solo, ni siquiera con la liberación de los rehenes israelíes acepta dejar de disfrutar con el sufrimiento ajeno.
#12 DenisseJoel
#1 ¿Condenas el genocidio?
aPedirAlMetro
#12 Ya te voy avanzando lo que te respondera este ser indigno: "Que genocidio?"
Kmisetas
#12 Por supuesto, sabes leer tres palabras seguidas sin prejuzgar con tu sesgo?
#21 tobruk1234
#1 Tío o no enteras o te estás comiendo un plan de paz que es una trampa, y encima se ve a la legua.
1°Cuantos altos el fue ha incumplido Israel, ya te respondo yo TODOS
2° Cuantos hospitales, centros escolares y campamentos de desplazados que supuestamente se consideraban seguros por los Israel han bombardeado, ya te respondo yo también Queda alguno en pie, además disparar contra hospitales es un crimen de guerra.
3° Cuántas veces en la entrega de alimentos efectuados por Israel se ha…   » ver todo el comentario
asbostrusbo
#1 acepten o no el alto el fuego, Israel va a continuar su política de aniquilamiento Palestino
Kmisetas
#22 Eso evidentemente también está mal, no estoy defendiendo a nadie.
