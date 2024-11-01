El líder militar de Hamás en Gaza se opone al plan de alto el fuego [Ing]

Izz al-Din al-Haddad piensa que el plan fue diseñado para acabar con Hamás, independientemente de si el grupo lo acepta o no, por lo que está decidido a seguir luchando. Otro obstáculo para algunos miembros de Hamás es que el plan les obliga a entregar a todos los rehenes durante las primeras 72 horas del alto el fuego, lo que supone renunciar a su única baza negociadora. A pesar de la garantía de Trump de que Israel respetará los términos del acuerdo, en del grupo existe desconfianza respecto a que Israel no reanude sus operaciones militares…