El líder militar de Hamás en Gaza se opone al plan de alto el fuego [Ing]

Izz al-Din al-Haddad piensa que el plan fue diseñado para acabar con Hamás, independientemente de si el grupo lo acepta o no, por lo que está decidido a seguir luchando. Otro obstáculo para algunos miembros de Hamás es que el plan les obliga a entregar a todos los rehenes durante las primeras 72 horas del alto el fuego, lo que supone renunciar a su única baza negociadora. A pesar de la garantía de Trump de que Israel respetará los términos del acuerdo, en del grupo existe desconfianza respecto a que Israel no reanude sus operaciones militares…
| etiquetas: gaza , paz , plan , trump , usa , netanyahu , israel , hamas
En ese contexto es facil entender que alguien quiera morir matando.
El único plan de paz que se les puede creer es que dejen de asesinar una temporada grande. O que alguna otra entidad que sí tenga credibilidad forme parte importante en el acuerdo.
Es uno de los puntos del acuerdo.... Sería bonito que se cumpliera, y que Israel dejara de tener una "excusa" para arrasar con todo.
Qué paz ni que paz
Entro en tu casa, mató a tu hijo, violo a tu mujer y te digo que solo voy a parar cuando me entregues todos tus bienes y a todos los miembros de tu familia atados e indefensos.
Si no aceptas es que te gusta lo que estoy haciendo y no te importan los tuyos.
Si, es mas o menos equivalente en tontería a lo que has dicho.
Netanyahu rechaza "rotundamente" que haya aceptado un Estado palestino en el plan de Trump para Gaza
www.meneame.net/story/netanyahu-rechaza-rotundamente-haya-aceptado-est
El titular correcto sería:
Hamas no acepta el acuerdo que Netanyahu se niega a cumplir.
Lo alucinante, es que hay gente en occidente aplaudiendo a estos chalados, lo que es una clara muestra de que los palestinos tambien les da absolutamente igual, al final prima el odio nazi al judio.
Esto va de sacar del mapa hasta el último palestino.
Aquí el único pueril eres tú, y cualquiera que se trage ese "plan de alto el fuego" auspiciado por los Sionazis para lavarse la cara gracias a tontos útiles.
Israel ya no es que no se preocupe por sus rehenes, es que los quiere muertos.
Literalmente soldados israelíes han disparado a sus propios rehenes.
Quedar ante el mundo como los monstruos genocidas que son, eso ya no les da tanto igual, no sea que acaben como los nazis ...
Piensas que han comprado tik tok por los bailes?
Al final reconocen lo evidente: no les interesa la paz, les interesa seguir existiendo como grupo armado a costa de la población civil. Y mientras tanto, en cada intento de negociación, se retratan solos: ni siquiera con un alto el fuego garantizado aceptan soltar el control del sufrimiento ajeno.
No es es caso.
Puedes mirarte al espejo sin vomitar mientras defiendes a los sionazis?
No todo vale por un cuenco de arroz, estas defendiendo a un pais cuyo ejercito regular, no 4 terroristas, matan niños.
1°Cuantos altos el fue ha incumplido Israel, ya te respondo yo TODOS
2° Cuantos hospitales, centros escolares y campamentos de desplazados que supuestamente se consideraban seguros por los Israel han bombardeado, ya te respondo yo también Queda alguno en pie, además disparar contra hospitales es un crimen de guerra.
3° Cuántas veces en la entrega de alimentos efectuados por Israel se ha… » ver todo el comentario