La irresistible fantasía de Sanjulian, uno de los mejores ilustradores del mundo  

Manuel Pérez-Sanjulián (Barcelona, 1941), más conocido como 'Sanjulian', es uno de los mejores ilustradores del mundo y uno de los más cotizados. Y a sus 84 años sigue trabajando con la misma ilusión y calidad que en sus primeras portadas de los años 70 para las revistas Warren (Creepy, Vampirella...) que le lanzaron a la fama. Desgraciadamente, como pasa con casi todos los artistas españoles, es mucho más conocido y apreciado fuera de nuestro país que aquí.

ContinuumST #1 ContinuumST
"Es realmente incomprensible que un artista con tanto talento y aún en activo, haya sido tan poco reconocido en su propio país..."

Esa es la norma en este país. Segrelles, Fernando Fernández y un largo etcétera. En fin.
