LibreOffice 25.8 llega con mejoras de rendimiento, soporte para PDF 2.0 y modo visor, pero sin soporte para MarkDown

El rendimiento da un salto notable: Writer y Calc abren archivos hasta un 30% más rápido, el desplazamiento por documentos voluminosos es más fluido y la gestión de memoria se ha optimizado para escritorios virtuales y thin clients. También se ha revisado a fondo la separación silábica y el espaciado entre palabras para una composición más precisa. La ventana de bienvenida y el panel de novedades se han renovado para facilitar la elección de la interfaz y las opciones de apariencia, permitiendo personalizar el aspecto de la suite.

