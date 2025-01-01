·
Libertad para la vecina de Carballo (A Coruña) acusada de provocar 11 incendios forestales
La jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 3, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad de la mujer acusada de provocar 11 incenidos forestales.
#1
denocinha
Aun puede acabar de conselleira
6
K
81
#2
Format_C
#1
yo la veo de presidenta de NOX
0
K
7
#5
eldelcerro
#1
no lo descarto.
0
K
9
#6
MisturaFina
Vivimos en la era estupida de la historia de la humanidad. Ahora no lo vemos pero asi lo estudiaran nuestros nietos.
1
K
17
#7
MoñecoTeDrapo
*
Libertad provisional, en espera de juicio. Lo normal y oportuno cuando no hay riesgo de fuga o destrucción de pruebas,
La gente enseguida saca las horcas y las antorchas.
0
K
11
#8
flyingclown
#7
Lo que no debe de haber es riesgo de que vuelva a actuar, de lo contrario habrian esperado a que pase este temporal de incendios.
1
K
19
#10
MoñecoTeDrapo
*
#8
#9
pues ya que la jueza la ha puesto en libertad, no creo que haya ese riesgo. Ni precrimen como en Minority Report.
0
K
11
#11
Valdreu
#10
Te hubieras ahorrado texto si desde el primer comentario hubieras dicho que así lo decidió la juez y ellos nunca se equivocan.
0
K
10
#9
Valdreu
#7
Tampoco hay probabilidad de que repita el delito, ¿verdad?
0
K
10
#3
Malinke
A ver si está vez consigue que el incendio prospere.
0
K
10
#4
endy
*
No es peligrosa.
Pero es normal en un país en el que se normaliza el delito
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
