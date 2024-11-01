edición general
6 meneos
34 clics
En libertad un joven tras amenazar con cuchillos y golpear a la persona que lo acogió en Valladolid

En libertad un joven tras amenazar con cuchillos y golpear a la persona que lo acogió en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un joven de 22 años que golpeó y después amenazó con cuchillos a la persona que lo acogió en su domicilio por razones humanitarias. La detención se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre por los delitos de lesiones graves y amenazas, si bien los hechos tuvieron lugar el 28 de agosto y fueron puestos en conocimiento de las autoridades el 4 de septiembre, cuando la víctima interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid.

| etiquetas: joven , cuchillo , valladolid , acoge , amenaza , humanitaria
6 0 2 K 53 actualidad
2 comentarios
6 0 2 K 53 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
De fondo sonaba un casete de Olé Olé.
0 K 19
pax0r #2 pax0r
algo le harían los fachas que lo acogieron
0 K 9

menéame