En libertad un joven tras amenazar con cuchillos y golpear a la persona que lo acogió en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un joven de 22 años que golpeó y después amenazó con cuchillos a la persona que lo acogió en su domicilio por razones humanitarias. La detención se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre por los delitos de lesiones graves y amenazas, si bien los hechos tuvieron lugar el 28 de agosto y fueron puestos en conocimiento de las autoridades el 4 de septiembre, cuando la víctima interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid.