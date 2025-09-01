La Libertad Avanza quedó cuarta en las elecciones para gobernador de Corrientes a una semana de los comicios en la provincia de Buenos Aires

El candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, quedó en cuarto lugar en las elecciones de este domingo. El dirigente libertario quedó lejos del oficialismo local, pero también fue superado por amplio margen por los principales representantes de la oposición, el peronista Martín “Tincho” Ascúa y Ricardo Colombi, de ECO. El actual diputado nacional tan solo alcanzó cerca del 10% de los votos. El resultado se da a una semana de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires,