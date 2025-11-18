Las leyes marítimas medievales de Amalfi

Las Tablas de Amalfi tienen dos partes, un núcleo en latín, con 21 capítulos, que pudo escribirse durante los siglos X-XI, y otro más reciente, en italiano, con 45, que se cree que es del siglo XIV. La Tabula regulaba un sistema de préstamo llamado la commenda, que diferenciaba entre el socio capitalista (commendator) y el socio navegante (commendatarius). Había dos opciones para conseguir capital que permitiera fletar una barco, comprar mercancía, llevarla a bordo, partir y navegar hasta el puerto en el que se iba a hacer la venta.