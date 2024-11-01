La leyenda de la gimnasia Simone Biles revela que se ha operado el pecho

Simone Biles, la deportista más premiada de la historia con 11 medallas olímpicas y 23 oros en campeonatos mundiales, ha revelado que se ha operado el pecho y se ha sometido a otras dos operaciones para corregir las bolsas en los ojos y los lóbulos de las orejas en sus redes sociales.
Ponerse tetas sin razón médica suele relacionarse con baja autoestima, no creo que le ayude con lo de la salud mental.