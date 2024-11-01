edición general
La leyenda de la gimnasia Simone Biles revela que se ha operado el pecho

Simone Biles, la deportista más premiada de la historia con 11 medallas olímpicas y 23 oros en campeonatos mundiales, ha revelado que se ha operado el pecho y se ha sometido a otras dos operaciones para corregir las bolsas en los ojos y los lóbulos de las orejas en sus redes sociales.

#1 Quillotro
Es un nuevo sistema de amortiguación de caídas cuando da los saltos esos, que ya tiene una edad.
K 25
#2 Grahml *
#1 En realidad es una táctica que usa para modificar su centro de gravedad.
K 20
plutanasio #3 plutanasio
#2 Había una tenista que se hizo una reducción porque le molestaban.
K 24
#4 mam23
#3 una tenista rumana, creo que perdió publico desde aquello.
K 7
#7 Quillotro
#4 Simona Halep. Pero tras la intervención llegó a número uno del mundo y ganó más títulos (y más pasta, aunque esto sea relevante, claro)
K 6
OCLuis #5 OCLuis *
#3 Simona Halep.

Aquel fue un día aciago para todos los aficionados al tenis.  media
K 55
orangutan #10 orangutan
#5 Mejor ahora creo yo
K 8
devilinside #8 devilinside
#1 Eso lo hace con los glúteos, con los botes finales que pega en suelo. Brutal
K 12
#6 Tiranoc
No sabía yo que las redes sociales tuvieran orejas ni ojos para ser operados.
K 19
salteado3 #9 salteado3
"...decidió retirarse en los de Tokio 2020 de la final por equipos y de varias competiciones individuales para priorizar su salud mental"

Ponerse tetas sin razón médica suele relacionarse con baja autoestima, no creo que le ayude con lo de la salud mental.
K 12

