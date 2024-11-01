La ley "SAVE America Act" amenaza el derecho al voto de los trabajadores estadounidenses [ENG]

La Ley para Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense (S.1383), también conocida como la SAVE America Act, no hace nada por “salvar” a Estados Unidos. De hecho, este proyecto de ley dificultaría considerablemente que millones de estadounidenses se registren y voten. Esta iniciativa representa una amenaza importante para nuestra democracia y, a menos que el Senado actúe para frenarla, podría convertirse en ley antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.