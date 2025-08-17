edición general
Ley de nacionalidad peruana: extranjeros deberán ganar cuatro sueldos mínimos al mes para naturalizarse

La norma aprobada por el Congreso establece que los migrantes de otras nacionalidades deberán generar ingresos de superiores a S/ 53 mil al año. Según el INEI, hasta marzo del 2025 el ingreso promedio mensual de un peruano es de S/ 1,780

MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Para la nacionalidad, no para la residencia, ojo.
empty
Alakrán_ #8 Alakrán_
#4 No son ni las cuarta parte que los venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela, casi 8 millones.

www.acnur.org/emergencias/situacion-de-venezuela#:~:text=Cerca de 7,9 .
empty
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#4 el propio artículo destaca la relevancia de esto para los venezolanos:
"Aunque la norma aprobada por el Congreso se aplica para cualquier ciudadano extranjero en el territorio nacional, los migrantes venezolanos que se encuentran en el país son los más afectados por el nuevo requisito del ingreso mínimo anual."
empty
Trifasico #3 Trifasico *
La tipica norma que muchos chilenos celebrran, pero luego lloraran si se la aplican a ellos en otros paises
empty
Alakrán_ #10 Alakrán_
#3 Peruanos.
empty
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
los hay?
empty
Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 En Lima si.
Luego los venezolanos han salido en masa hacia toda Latinoamérica, los que tienen plata se van a Europa o USA, los que no, a donde han podido.
empty
Trifasico #4 Trifasico *
#2 Que cansinez con Venezuela.
Si quieeres hablamos tambien de los Argentinos que han salido en masa en estos dos ultimos años...

Creció un 64,2% el pedido de residencia de argentinos desde que Javier Milei es presidente
www.ambito.com/uruguay/crecio-un-642-el-pedido-residencia-argentinos-q
empty
#7 Tecar
Es que en Perú, un sueldo es para vivir y los otros tres son para sobornos.
:troll:
empty
Projectpep #9 Projectpep
Pagar por ser peruano lo que me faltaba por ver.
empty

