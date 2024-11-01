La Ley Innata como literatura: ¿merecía Robe el Cervantes? Análisis literario de Extremoduro  

En este vídeo continúo una línea que inicié hace unas semanas: analizar grandes obras musicales como si fueran literatura, tratándolas como relatos largos, novelas o poemas extensos. Tras Pink Floyd, hoy quiero rendir homenaje a Robe Iniesta, alma creativa de Extremoduro, recientemente fallecido, y a una obra que considero central en su trayectoria: La ley innata. Este disco no es una colección de canciones. Es una obra conceptual en seis movimientos, comparable —por ambición estructural— a una obra sinfónica o a una gran narración circular.
| etiquetas: la ley innata , robe , extremoduro , letras de canciones