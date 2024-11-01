·
date 2024-11-01
3
meneos
148
clics
Levantar herido del suelo. 5"
Cómo levantar a un herido o borracho del suelo, para poder llevarlo fácil y rápido en caso de emergencia.
levantar
herido
suelo
emergencia
#1
maldia
Si parpadeas te lo pierdes.
2
K
33
#2
skaworld
Jummm sospecho que yo hago eso y me pega un latigazo de ciatica que vas a tener que recoger a 2 heridos del suelo
1
K
23
#4
lonnegan
Como dejar parapléjico a alguien en 5 segundos. Y no me refiero al herido que ya estaba en el suelo
0
K
11
#3
Alegremensajero
Venga ahora que nos muestren cómo hacerlo pero en versión ser humano normal y corriente y no en versión Chuck Norris. Yo hago eso y me desmonto entero.
0
K
7
#5
elmileniarismovaallegar
Recomiendo cambiar el título a "Levantar herido del suelo, estilo Bruce Lee"...
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
