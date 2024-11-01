edición general
Levantar herido del suelo. 5"

Cómo levantar a un herido o borracho del suelo, para poder llevarlo fácil y rápido en caso de emergencia.

maldia #1 maldia
Si parpadeas te lo pierdes.
skaworld #2 skaworld
Jummm sospecho que yo hago eso y me pega un latigazo de ciatica que vas a tener que recoger a 2 heridos del suelo
lonnegan #4 lonnegan
Como dejar parapléjico a alguien en 5 segundos. Y no me refiero al herido que ya estaba en el suelo xD xD xD
Alegremensajero #3 Alegremensajero
Venga ahora que nos muestren cómo hacerlo pero en versión ser humano normal y corriente y no en versión Chuck Norris. Yo hago eso y me desmonto entero.
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Recomiendo cambiar el título a "Levantar herido del suelo, estilo Bruce Lee"...
