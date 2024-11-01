edición general
Qué es Lev Tahor, la secta judía ultraortodoxa de la que rescataron a 17 menores en Colombia y a la que acusan de tráfico y abuso infantil

De acuerdo a informes policiales citados por las agencias AFP y EFE, los menores provendrían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Según Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, en total "se estableció la identificación migratoria de 26 personas", entre las que se encontraban los menores rescatados. El grupo, creado en los años 80 en Israel, ha pasado por distintos países de la región incluidos México y Guatemala, donde han enfrentado acusaciones de secuestro, trata, embarazo forzoso y violación, entre otros delitos.

mikibastar #1 mikibastar
Muy raro estas sectas en Colombia. Lo que me intriga es como entraron menores de edad al país si, supuestamente, tenían circulares de Interpol. ¿será que pasaron ilegalmente por el tapón del Darién?
