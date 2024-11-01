edición general
Lesbiana, nudista, republicana y suicida: la pionera del periodismo moderno en España enterrada por el franquismo

Escribía sobre gente normal para gente normal", explica Francesc Salgado, encargado de la edición y el prólogo de Una intrusa en la prensa (Renacimiento), que recupera la embrionaria obra periodística de Irene Polo, centrada en el cine hasta que dio un giro hacia la información social y política. "Logró hacerse un hueco en la profesión haciendo reporterismo con personas corrientes, algo por entonces asombroso, porque no lo hacía nadie".

Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Están a calzón quitado con franco. Se vienen cositas.
#5 ldoes
#2 Ya ni se cortan atacando al régimen dictatorial de Francisco Franco. Menuda democracia nos está quedando.
#6 meta
#2 Rapido! Un post de Isabel la Católica y otro de Blas de Lezo! Hay que compensar la energía.
Catacroc #3 Catacroc
Republicana en el sentido europeo del termino.
kastanedowski #4 kastanedowski
Tuvo una amante con la que viviò en Argentina llamada Margarita Xirgu, luego "se suicido" algunas lo atribuyen a un amor no correspondido con Xirgu, pero libros recientes como Els anys americans d'Irene Polo (2022) sugieren influencias de otra relación (posiblemente con la diplomática mexicana Judith Martínez Ortega) y el trauma del destierro... Se quitó la vida a los 32 años
