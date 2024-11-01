Lesbiana, nudista, republicana y suicida: la pionera del periodismo moderno en España enterrada por el franquismo

Escribía sobre gente normal para gente normal", explica Francesc Salgado, encargado de la edición y el prólogo de Una intrusa en la prensa (Renacimiento), que recupera la embrionaria obra periodística de Irene Polo, centrada en el cine hasta que dio un giro hacia la información social y política. "Logró hacerse un hueco en la profesión haciendo reporterismo con personas corrientes, algo por entonces asombroso, porque no lo hacía nadie".