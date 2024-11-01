edición general
El leonés Pablo Fernández (Podemos), identificado por la Policía tras sus protestas en La Vuelta

El leonés Pablo Fernández (Podemos), identificado por la Policía tras sus protestas en La Vuelta

En las inmediaciones de la salida, agentes de la Policía Nacional limitaron el acceso a personas con símbolos palestinos como banderas o kufiyas, según denunció el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, procurador en las Cortes de Castilla y León, que fue identificado por los agentes y que el miércoles instó a la ciudadanía

10 comentarios
Asimismov
la Policía Nacional limitaron el acceso a personas con símbolos palestinos como banderas o kufiyas

Ya no puedes ni expresar ni manifestar pacíficamente. Las ffccs del Estado lo impide.
Eso no es seguridad es censura y opresión.

Sandilo
#2 Hombre, no hay que ser muy listo.

Si avisas de que vas a cometer un delito en pro de Palestina y llevas la bandera de Palestina…

No hace falta se un Seneca.

Sandilo
#2 ¿Vas a pedir la dimisión de Marlaska?

mariKarmo
Expresso Machiatto libertad!

Kantinero
Por protestar, eso lo pilla el juez Pelucas y llama a declarar a todo el pelotón bicicletero a bicicletero

Grahml
Todo hay que decirlo.

Qué estilazo gasta incluso cuando se identifica ante la policía.  media

rodriarevalo
Y éstas chorradas dan para un articulo ???

Torrezzno
Me imagino la conversación:
- Irene tengo un plan para que dejen de hablar del colegio de marras y devolver a Podemos a los focos, donde pertenece
- Tocallo! Tengo una misión para ti. Coge el pañuelo palestino de cuando era un zagal de pelo largo y te tiras encima del primer fascista bigotudo que encuentres, grita que eres de podemos
- Entendido jefe

XtrMnIO
#1 Qué va, simplemente se manifiesta en contra de crímenes contra la humanidad, como una persona decente.

Harkon
#1 Que colegio? Una Cooperativa laica de profesores que se parece a uno privado como un huevo a una castaña?

El bulo os ha durado menos de 12 horas. Aunque está bien que delateis como os tragais mierda sectatia digna de los seguidores de David Koresh

De nada


