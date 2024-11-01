El leonés Pablo Fernández (Podemos), identificado por la Policía tras sus protestas en La Vuelta

En las inmediaciones de la salida, agentes de la Policía Nacional limitaron el acceso a personas con símbolos palestinos como banderas o kufiyas, según denunció el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, procurador en las Cortes de Castilla y León, que fue identificado por los agentes y que el miércoles instó a la ciudadanía
Ya no puedes ni expresar ni manifestar pacíficamente. Las ffccs del Estado lo impide.
Eso no es seguridad es censura y opresión.
Si avisas de que vas a cometer un delito en pro de Palestina y llevas la bandera de Palestina…
No hace falta se un Seneca.
Qué estilazo gasta incluso cuando se identifica ante la policía.
- Irene tengo un plan para que dejen de hablar del colegio de marras y devolver a Podemos a los focos, donde pertenece
- Tocallo! Tengo una misión para ti. Coge el pañuelo palestino de cuando era un zagal de pelo largo y te tiras encima del primer fascista bigotudo que encuentres, grita que eres de podemos
- Entendido jefe
El bulo os ha durado menos de 12 horas. Aunque está bien que delateis como os tragais mierda sectatia digna de los seguidores de David Koresh
De nada