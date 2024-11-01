edición general
León y Valladolid acogerán dos fábricas de drones militares de la nueva empresa formada por Indra y EDGE

El polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) y Valladolid acogerán dos fábricas de drones militares, según un acuerdo firmado este martes por Indra Group y EDGE Group (un conglomerado emiratí de tecnología avanzada y defensa), que han pactado crear una nueva empresa de fabricación de material de defensa. el Gobierno espera que esta compañía se dedique al desarrollo, producción y sostenimiento durante todo su ciclo de vida de municiones merodeadoras y sistemas inteligentes destinados a programas de defensa españoles y europeos.

El conglomerado emiratí de tecnología avanzada y defensa son los señores de la CIA, que quieren espiar todo lo que se construya y ponerle puertas traseras
