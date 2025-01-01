·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4120
clics
Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio
4768
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
3762
clics
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
3227
clics
Mehdi Hasan destruye a idiota nazi fascista (SUB ESP)
4514
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
más votadas
738
PP y Vox dijeron ‘no’ a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León
414
Caos y turnos infinitos en la lucha contra el fuego en Castilla y León: “El operativo ha colapsado y están improvisando”
580
"Los sionistas no son bienvenidos". Protestas en toda Grecia contra los turistas israelíes (Eng)
474
Ignorar la prevención, pagar el precio: Castilla y León y la factura del negacionismo climático
264
Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
23
clics
León suma doce incendios activos, con 25 pueblos y 5.500 evacuados, un muerto y más de 10 heridos por las llamas
El siniestro del suroeste de la provincia, ahora el más peligroso, mantiene este miércoles un perímetro muy activo y amplio con lenguas de fuego “muy virulentas”
|
etiquetas
:
incendios
,
león
4
1
0
K
65
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
65
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
Pero da tiempo a comer..
2
K
37
#4
victorjba
#1
Y de irte a otra comunidad autónoma a comer. Hay tiempo pa to.
0
K
15
#5
Pitchford
Los bomberos serían más útiles en invierno manteniendo zonas cortafuegos que en verano tratando de controlar incendios incontrolables.. Y trabajarían mas fresquitos..
0
K
20
#2
pepel
Y en invierno hace un frío que te cagas.
0
K
17
#3
luckyy
*
Vamos a recortar en bomberos que no sirven para nada, decía el consejero de medio ambiente!!! Mientras comía en algún restaurante
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente