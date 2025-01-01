edición general
5 meneos
23 clics
León suma doce incendios activos, con 25 pueblos y 5.500 evacuados, un muerto y más de 10 heridos por las llamas

León suma doce incendios activos, con 25 pueblos y 5.500 evacuados, un muerto y más de 10 heridos por las llamas

El siniestro del suroeste de la provincia, ahora el más peligroso, mantiene este miércoles un perímetro muy activo y amplio con lenguas de fuego “muy virulentas”

| etiquetas: incendios , león
4 1 0 K 65 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
vicus. #1 vicus.
Pero da tiempo a comer..
2 K 37
victorjba #4 victorjba
#1 Y de irte a otra comunidad autónoma a comer. Hay tiempo pa to.
0 K 15
#5 Pitchford
Los bomberos serían más útiles en invierno manteniendo zonas cortafuegos que en verano tratando de controlar incendios incontrolables.. Y trabajarían mas fresquitos..
0 K 20
pepel #2 pepel
Y en invierno hace un frío que te cagas.
0 K 17
#3 luckyy *
Vamos a recortar en bomberos que no sirven para nada, decía el consejero de medio ambiente!!! Mientras comía en algún restaurante
0 K 8

menéame