edición general
9 meneos
8 clics
León se echa a la calle para exigir un operativo antincendios digno y la dimisión de Mañueco y Quiñones

León se echa a la calle para exigir un operativo antincendios digno y la dimisión de Mañueco y Quiñones

El PSOE lleva a las Cortes la reprobación del consejero este miércoles

| etiquetas: león , incendios
8 1 0 K 93 actualidad
2 comentarios
8 1 0 K 93 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Suerte con eso
0 K 10
ansiet #2 ansiet
Esperaos sentaos... Lo dice un valenciano, si eso pa la vigesima manifestación y ya vorem...
0 K 9

menéame