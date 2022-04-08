El lenguaje soez que usaban en sus mensajes Koldo, Aldama y Torres: "Si lo consigues me dejo violar", "la levanto para el aire"

El último informe de la UCO de la Guardia Civil, incorporado al sumario del llamado 'caso Koldo', describe el tono y el contenido de los mensajes que intercambiaron durante la pandemia los implicados en la presunta trama de cobro de comisiones por contratos públicos de material sanitario. Entre ellos figuran conversaciones del entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y con el empresario Víctor de Aldama.