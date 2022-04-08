edición general
El lenguaje soez que usaban en sus mensajes Koldo, Aldama y Torres: "Si lo consigues me dejo violar", "la levanto para el aire"

El último informe de la UCO de la Guardia Civil, incorporado al sumario del llamado 'caso Koldo', describe el tono y el contenido de los mensajes que intercambiaron durante la pandemia los implicados en la presunta trama de cobro de comisiones por contratos públicos de material sanitario. Entre ellos figuran conversaciones del entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y con el empresario Víctor de Aldama.

alcama #1 alcama
Y esta gentuza es la que hacia y deshacia en eel Gobierno.
Y en plena pandemia.
Sinvergüenzas. MAFIA
#4 Meinhard
A mí el lenguaje me la pela, puedo tener una opinión pero es personal. Esto es ruido.Lo que me importa es si han robado pasta o han utilizado sus cargos para sacar beneficio. De momento esto último no es demostrable en el caso de Torres.
mefistófeles #6 mefistófeles
#4 ¿el lenguaje te la pela?

Bueno, cuando son los de otro bando, fascistas especialmente, y usan ese lenguaje, se les cruje y se les llama de todo (y con razón, ojo), así que no sé yo.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
20 minutos la marca blanca del inMundo, publicando lo de la UCO patriótica a su gusto.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Y esta es la mierda de gente que gestión la pandemia, menos mal que se desconoce quienes eran "el comité de expertos"

"Por favor, ¿puedes intentar que acepte? Si lo consigues se acabó esta mierda", "Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti"
oceanon3d #7 oceanon3d
#3 ¿A quien te refieres? ¿a Almeida?

¿Qué ha pasado con Almeida y las mascarillas en Madrid? El papel de Luis Medina y Alberto Luceño

El alcalde de Madrid está en el centro de la polémica por la acusación que pesa contra los dos empresarios que consiguieron firmar tres contratos de material sanitario con el Ayuntamiento

www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-04-08/mascarillas-madrid-alm
vicvic #5 vicvic
Tienen el ADN socialista que les impide ser "machistas", así que debe ser cosa de la ultraderecha, en cualquier caso, en este caso, no importa que roben, son gentes de izquierdas.
#10 Borgiano
¿Y este no dimite?
#8 Oliram
No se vosotros, pero en mi caso el lenguaje utilizado para hablar del propio trabajo entre compañeros, muchas veces es soez e incluso peor.
Cuando hablamos con clientes siempre hablamos de forma considerada y respetuosa, como debe de ser.
Lo que importa es si lo que hicieron es legal o no.
Manuel_A. #9 Manuel_A.
En este caso ética y estética van de la mano.
