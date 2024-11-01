edición general
13 meneos
23 clics
Una lengua menos en el mundo: ha muerto el último hablante de Caddo [EUS]

Una lengua menos en el mundo: ha muerto el último hablante de Caddo [EUS]

Alaina Tahlate es una activista que intenta conservar y revitalizar la lengua caddo. Esa lengua originaria del pueblo estadounidense caddo se había quedado con un solo hablante fluido: Edmond Johnson, de 95 años. La joven Tahlate le confesó que vivía con angustia la responsabilidad de conservar el legado de una lengua casi moribunda. El viejo animó a la joven: "Sigue. Ayudaos el uno al otro. Enseñadlo unos a otros ”. En julio ha fallecido Edmond Johnson, el último hablante capaz de hablar con fluidez el idioma caddo. Traducción en #1

| etiquetas: caddo , último hablante , pueblos originarios
11 2 0 K 119 actualidad
13 comentarios
11 2 0 K 119 actualidad
Guanarteme #11 Guanarteme
Dicen que una lengua no desaparece cuando muere su último hablante, sino su penúltimo hablante ¿Con quién va a hablarla el último, si no?

Y la coña es que la mayoría de las lenguas no desaparecen por dictadores cabrones, catástrofes o genocidios (que también hay casos), la mayoría de las lenguas desaparecen por un motivo casi igual de triste: "los padres pasan de enseñársela a sus hijos".

En fin, una pena grandísima, porque cada lengua es una forma de describir el mundo; por ejemplo ¿Sabemos lo rico que es nuestro idioma para describir formas de relieve?
2 K 34
ehizabai #1 ehizabai *
(Traducción con batua.eus)
Una lengua menos en el mundo: ha muerto el último hablante de Caddo.

Alaina Tahlate es una activista que intenta conservar y revitalizar la lengua caddo. Esa lengua originaria del pueblo estadounidense del caddo se había quedado con un solo hablante de buen fluido: Edmond Johnson, de 95 años. El joven Tahlate le confesó que vivía con angustia la responsabilidad de conservar el legado de una lengua casi moribunda. El viejo animó al joven: "Sigue. Ayúdense el uno…   » ver todo el comentario
1 K 25
ehizabai #9 ehizabai
#7 #5 como prueba lo de #_1 que no lo he revisado y esta como está...
1 K 25
Aokromes #10 Aokromes
#9 a mi el otro dia en un hilo en ruso sobre un metro me tradujo una frase como submarinos nucleares y otra como misiles supersonicos xD
0 K 10
Guanarteme #12 Guanarteme *
Edit
0 K 15
Guanarteme #13 Guanarteme
#0 Arratsalde on, Ehizabai!

Una pregunta ¿Alguna variedad del euskara está en peligro, supone el batúa una amenaza para, por ejemplo, el zuberera?
0 K 15
#8 pirat
Que tontos. No saben que en España algunas administraciones autonómicas gastan muchísimo en destrucción y exterminio de las lenguas propias aún vivas.
Ahí había un negocio estupendo y se ha perdido.
0 K 7
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Que tontos. No saben que en España algunas administraciones autonómicas gastan muchísimo en promoción y mantenimiento de lenguas
Ahí había un negocio estupendo y se ha perdido
6 K -36
riz #3 riz
#2 No será tanto negocio cuando no lo han explotado.
0 K 7
eltxoa #4 eltxoa
#2 Habría que cerrar las escuelas de idiomas. Qué es eso de aprender inglés o ruso. Las lenguas del enemigo. :troll:

Y el instituto cervantes. Que total ya hablamos español. Pa'qué enseñarlo entonces¡?
3 K 40
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
#4 Con los avances en traducción simultanea, a ver cuantas escuelas de idiomas siguen abiertas dentro de 20 años.
0 K 15
Aokromes #7 Aokromes
#5 no se en 20 años como sera, pero hoy en dia aun fallan mucho las traducciones artificiales.
0 K 10
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#4 La de Caddo ya se cerró
Con la de negocio que podría haber generado, pero parece que no había gente interesada
Si el Instituto Cervantes no tiene demanda, me parece perfecto que se cierre, pero no es así :-D
2 K -14

menéame