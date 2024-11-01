Una lengua menos en el mundo: ha muerto el último hablante de Caddo [EUS]

Alaina Tahlate es una activista que intenta conservar y revitalizar la lengua caddo. Esa lengua originaria del pueblo estadounidense caddo se había quedado con un solo hablante fluido: Edmond Johnson, de 95 años. La joven Tahlate le confesó que vivía con angustia la responsabilidad de conservar el legado de una lengua casi moribunda. El viejo animó a la joven: "Sigue. Ayudaos el uno al otro. Enseñadlo unos a otros ”. En julio ha fallecido Edmond Johnson, el último hablante capaz de hablar con fluidez el idioma caddo. Traducción en #1
Y la coña es que la mayoría de las lenguas no desaparecen por dictadores cabrones, catástrofes o genocidios (que también hay casos), la mayoría de las lenguas desaparecen por un motivo casi igual de triste: "los padres pasan de enseñársela a sus hijos".
En fin, una pena grandísima, porque cada lengua es una forma de describir el mundo; por ejemplo ¿Sabemos lo rico que es nuestro idioma para describir formas de relieve?
Una pregunta ¿Alguna variedad del euskara está en peligro, supone el batúa una amenaza para, por ejemplo, el zuberera?
Y el instituto cervantes. Que total ya hablamos español. Pa'qué enseñarlo entonces¡?
Con la de negocio que podría haber generado, pero parece que no había gente interesada
Si el Instituto Cervantes no tiene demanda, me parece perfecto que se cierre, pero no es así