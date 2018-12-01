El legado de Severo Ochoa  

«Severo Ochoa recibe el premio Nobel de Medicina y se convierte, junto con Santiago Ramón y Cajal, en el científico español más importante de todos los tiempos». Ochoa fallece en Madrid el 1 de noviembre de 1993: en noviembre de 2025, se cumplieron 32 años de su muerte. Esta efeméride representa una perfecta excusa para analizar, ya con una amplia perspectiva temporal, las repercusiones últimas de las investigaciones de Ochoa, la vigencia actual de su legado científico. En el mundo de las ciencias experimentales, hay avances que