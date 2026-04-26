El Leapmotor B05 llega a España reventando el mercado: 482 km WLTP y por menos de 20.000 euros (26000 sin ayudas)

El Leapmotor B05 llega a España con intención de fabricarse en Zaragoza y con una propuesta muy agresiva en el segmento de los compactos eléctricos. Mide 4,43 metros y ofrece dos acabados, Life y Design, ambos con amplio equipamiento tecnológico y hasta 21 sistemas ADAS. Monta un motor de 218 CV y dos baterías LFP: 56,2 kWh (401 km WLTP) y 67,1 kWh (482 km WLTP). Sus precios oficiales parten de 26.264 euros, aunque con promociones y ayudas puede bajar hasta 19.500 euros, situándose muy por debajo de rivales como MG4, BYD Dolphin o Peugeot e‑308
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Acaban de lanzar sus vehiculos con bateria de 40 al precio de este con bateria de 50.
Más pequeños y con 80 km menos de autonomía.
Por decir algo, un byd dolphin surf, que es de los más vendidos, vale 24000 con una batería de 40.
Segmentos de precios siempre van a existir.
VW lo va pasar jodido con BYD y Xpeng, porque sus coches sí que están por encima por el mismo o menos precio.
Por eso digo lo que digo.