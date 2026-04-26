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El Leapmotor B05 llega a España reventando el mercado: 482 km WLTP y por menos de 20.000 euros (26000 sin ayudas)

El Leapmotor B05 llega a España reventando el mercado: 482 km WLTP y por menos de 20.000 euros (26000 sin ayudas)

El Leapmotor B05 llega a España con intención de fabricarse en Zaragoza y con una propuesta muy agresiva en el segmento de los compactos eléctricos. Mide 4,43 metros y ofrece dos acabados, Life y Design, ambos con amplio equipamiento tecnológico y hasta 21 sistemas ADAS. Monta un motor de 218 CV y dos baterías LFP: 56,2 kWh (401 km WLTP) y 67,1 kWh (482 km WLTP). Sus precios oficiales parten de 26.264 euros, aunque con promociones y ayudas puede bajar hasta 19.500 euros, situándose muy por debajo de rivales como MG4, BYD Dolphin o Peugeot e‑308

| etiquetas: leapmotor , figueruelas , coche electrico
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6 comentarios
8 2 0 K 126 actualidad
#1 tropezon *
Pues los del grupo VW se van a encontrar un problema.
Acaban de lanzar sus vehiculos con bateria de 40 al precio de este con bateria de 50.
Más pequeños y con 80 km menos de autonomía.

Por decir algo, un byd dolphin surf, que es de los más vendidos, vale 24000 con una batería de 40.
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 a veces os olvidáis que antes te podías comprar un Dacia mucho más barato con más depósito y menos consumo que otro más caro. La autonomía no es todo para un cliente.
Segmentos de precios siempre van a existir.
VW lo va pasar jodido con BYD y Xpeng, porque sus coches sí que están por encima por el mismo o menos precio.
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#3 tropezon
#2 No, no se me olvida que el Dacia Sandero lleva siendo el coche más vendido en España unos años.
Por eso digo lo que digo.
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#5 Pitchford *
#3 La primera vez que me monté en el Dacio Sandero nuevo de mi hermana, hace bastantes años ya, por poco vomito de la peste que echaba.. Ahora, a punto del achatarramiento, ya no huele. No sé si siguen habiendo diferencias de olor por marcas o modelos.
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tul #4 tul
La gente que todavia confia en esta banda de tramposos germanos no es muy lista, habra que ver que trampaca gorda les meten esta vez a sus clientes.
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#6 chocoleches
El periodismo cutre que te da el precio con financiación de la marca. Si les sigues el juego pon todos los detalles (a que TAE lo vas a pagar y el precio real que sale)
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menéame