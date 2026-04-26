El Leapmotor B05 llega a España reventando el mercado: 482 km WLTP y por menos de 20.000 euros (26000 sin ayudas)

El Leapmotor B05 llega a España con intención de fabricarse en Zaragoza y con una propuesta muy agresiva en el segmento de los compactos eléctricos. Mide 4,43 metros y ofrece dos acabados, Life y Design, ambos con amplio equipamiento tecnológico y hasta 21 sistemas ADAS. Monta un motor de 218 CV y dos baterías LFP: 56,2 kWh (401 km WLTP) y 67,1 kWh (482 km WLTP). Sus precios oficiales parten de 26.264 euros, aunque con promociones y ayudas puede bajar hasta 19.500 euros, situándose muy por debajo de rivales como MG4, BYD Dolphin o Peugeot e‑308