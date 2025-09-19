·
26
meneos
54
clics
Le impiden la eutanasia
Como si el deber de pagar el entierro otorgase un derecho superior al derecho de los hijos mayores y autónomos a decidir sobre su vida
eutanasia
derecho
noelia
politica
#1
Esteban_Rosador
Este ensañamiento, con una persona que busca una muerte digna, solo puede entenderse si hay un alto porcentaje de fundamentalistas religiosos en la judicatura.
la ley de eutanasia de 2.021 no recoge ningún derecho de terceros a intervenir en ese proceso, y menos el de obstaculizarlo. El argumento del tribunal es peregrino.
#2
Connect
Si es parapléjica y tiene movilidad en su parte superior, es decir, brazos y manos, la solución está en matar al padre, con el cual no tiene relación alguna. Como condenada también tiene derecho a pedir la eutanasia, como ya lo ha hecho más de un condenado.
Es una solución drástica, pero la que te queda cuando ya no tienes nada que perder y no te dejan perder lo poco que te queda.
#3
Sr.No
Tiene cierta elegancia brutal
#4
enochmm
A los ultracatólicos siempre les gustó mucho eso de aplicar su ética sobre los demás, no sobre ellos mismos.
#5
laruladelnorte
Nadie les impide a ellos decidir pero meten las pezuñas en la libertad de decisión de los demás.
#7
pirat
Les joden los derechos extendibos en los que puedas decidair sobre tu vida, prefieren obligar a todos a pasar por su aro.
Los religiosos son peligrosos.
#6
ur_quan_master
#1Exacto
. igual que la plaga hospitales públicos en las que todos los servicios de ginecología son objetores al aborto. Solo se sostiene en sentencias sesgadas
