Los lazos que desafían el embargo de armas y siguen uniendo a España con Israel: una compleja red de contratos, vigilancia electrónica, innovación, deporte y cultura

El embargo de armas a Israel, anunciado hace dos semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue finalmente aprobado este martes por el Consejo de Ministros mediante un real decreto-ley que le da respaldo legal. Ese retraso de quince días, que Moncloa había justificado por “motivos técnicos”, ha culminado en una norma que, aunque refuerza el gesto político, incorpora una cláusula que permite excepciones puntuales cuando el Ejecutivo considere que impedirlas supondría un perjuicio para los “intereses generales nacionales”.