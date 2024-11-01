Lawrence O'Donnell (MSNBC) sobre el perdón de Trump al ex-CEO de Binance: "¿Así que lo hizo el autopen? ¿De ahí salió el indulto al multimillonario de las criptomonedas?" [ENG]  

Imagine que Joe Biden hubiera concedido un indulto a un multimillonario con el que él y su hijo tenían negocios. Los republicanos habrían intentado inmediatamente destituir al presidente Biden si hubiera hecho algo así, y el equipo de prensa de la Casa Blanca no habría dejado de gritar sobre ello en la sala de prensa, gritando directamente al presidente Biden cada vez que tuvieran oportunidad. Y ahora imagine que Joe Biden intentara justificar ese indulto a un multimillonario que lo estaba haciendo rico a él y a su hijo.