edición general
5 meneos
15 clics
Lawrence O'Donnell (MSNBC) sobre el perdón de Trump al ex-CEO de Binance: "¿Así que lo hizo el autopen? ¿De ahí salió el indulto al multimillonario de las criptomonedas?" [ENG]

Lawrence O'Donnell (MSNBC) sobre el perdón de Trump al ex-CEO de Binance: "¿Así que lo hizo el autopen? ¿De ahí salió el indulto al multimillonario de las criptomonedas?" [ENG]  

Imagine que Joe Biden hubiera concedido un indulto a un multimillonario con el que él y su hijo tenían negocios. Los republicanos habrían intentado inmediatamente destituir al presidente Biden si hubiera hecho algo así, y el equipo de prensa de la Casa Blanca no habría dejado de gritar sobre ello en la sala de prensa, gritando directamente al presidente Biden cada vez que tuvieran oportunidad. Y ahora imagine que Joe Biden intentara justificar ese indulto a un multimillonario que lo estaba haciendo rico a él y a su hijo.

| etiquetas: binance , perdón , trump , criptomonedas
5 0 0 K 87 actualidad
1 comentarios
5 0 0 K 87 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Relacionada, por si alguien no pilla el trasfondo del comentario sobre el "autopen":
www.meneame.net/m/politica/nuevo-paseo-fama-presidencial-tiene-imagen-
1 K 40

menéame