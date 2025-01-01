Lawfare y “el que pueda hacer, que haga”

El fiscal general del Estado será procesado por el Tribunal Supremo. Se sentará en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia de la democracia española. La Sala de Apelaciones del Supremo finalmente rechazó el recurso que Álvaro García Ortiz presentó contra la decisión del juez Ángel Hurtado, instructor de la causa.
| etiquetas: hurtado , garcía ortiz , peinado , lawfare
Ni una sola prueba ni dato alguno que avale la hipótesis de culpabilidad en la propuesta del Supremo de sentarlo en el banquillo por “facilitar a medios de comunicación un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador”
Los que pueden hacer, están haciendo