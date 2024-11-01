Lash Lure y la cámara de los horrores de la FDA [Eng]  

Un tinte para pestañas de la década de 1930 provocó reacciones alérgicas devastadoras, lo que desencadenó una campaña para cambiar la ley. 18 de mayo de 1932. La estilista de la Sra. Musser le sugirió probar algo nuevo: un tinte para pestañas y cejas que realzaría su belleza natural. Lash Lure, lanzado en 1932, solo estaba disponible en salones de belleza e invitaba a las clientas a "revitalizar e irradiar su personalidad" oscureciendo permanentemente las pestañas y las cejas. De camino a casa, le escocían un poco los ojos.