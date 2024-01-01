Las Perseidas de Perseo [Eng]  

¿De dónde proceden todos estos meteoros? En términos de dirección en el cielo, la respuesta es la constelación de Perseo. Por eso la lluvia de meteoros que alcanza su punto álgido esta noche se conoce como las Perseidas: todos los meteoros parecen proceder de un radiante hacia Perseo. Sin embargo, los restos de arena que forman los meteoros de las Perseidas proceden del cometa Swift-Tuttle. El cometa sigue una órbita bien definida alrededor de nuestro Sol, y la parte de la órbita que se aproxima a la Tierra se superpone frente a Perseo. + en #1
