edición general
3 meneos
32 clics
Las Perseidas de Perseo [Eng]

Las Perseidas de Perseo [Eng]  

¿De dónde proceden todos estos meteoros? En términos de dirección en el cielo, la respuesta es la constelación de Perseo. Por eso la lluvia de meteoros que alcanza su punto álgido esta noche se conoce como las Perseidas: todos los meteoros parecen proceder de un radiante hacia Perseo. Sin embargo, los restos de arena que forman los meteoros de las Perseidas proceden del cometa Swift-Tuttle. El cometa sigue una órbita bien definida alrededor de nuestro Sol, y la parte de la órbita que se aproxima a la Tierra se superpone frente a Perseo. + en #1

| etiquetas: perseidas , apod , astronomía , meteoros , lluvia , constelación , cometa , órbita
3 0 0 K 35 cultura
1 comentarios
3 0 0 K 35 cultura
Rorschach_ #1 Rorschach_ *
Por lo tanto, cuando la Tierra cruza esta órbita, el punto radiante de los restos que caen aparece en Perseo. Aquí se muestra una imagen compuesta tomada durante seis noches y que contiene más de 100 meteoros de la lluvia de meteoros de las Perseidas de agosto de 2024, en la que se ven muchos meteoros brillantes que sobrevuelan las montañas de Bieszczady, en Polonia. Las Perseidas de este año, que suelen ser una de las mejores lluvias de meteoros del año, competirán con una luna brillante que saldrá, en muchos lugares, poco después de la puesta de Sol.

Rel.: www.meneame.net/story/fotografo-captura-rara-fotografia-enorme-espectr
www.meneame.net/story/perseidas-fotografiadas-desde-espacio
1 K 24

menéame