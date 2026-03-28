Larry Fink, presidente de BlackRock y el hombre más poderoso del mercado

"En mi última carta hablo de que hay que replantearse la Seguridad Social. La Seguridad Social no es el sistema ideal porque no incentiva a los ciudadanos a crecer de la mano de su país. La desigualdad ha aumentado porque hay mucha gente que, bien porque no puede o porque no quiere, no invierte a largo plazo en el mercado y prefiere tener su dinero en cuentas bancarias."