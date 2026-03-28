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Larry Fink, presidente de BlackRock y el hombre más poderoso del mercado

"En mi última carta hablo de que hay que replantearse la Seguridad Social. La Seguridad Social no es el sistema ideal porque no incentiva a los ciudadanos a crecer de la mano de su país. La desigualdad ha aumentado porque hay mucha gente que, bien porque no puede o porque no quiere, no invierte a largo plazo en el mercado y prefiere tener su dinero en cuentas bancarias."

| etiquetas: blackrock , capitalismo salvaje
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7 comentarios
5 1 1 K 64 politica
mmlv #2 mmlv
Como no empecemos a meter en vereda a estos hijos de puta las condiciones laborales del siglo XIX nos van a parecer un paraiso
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RoterHahn #7 RoterHahn
La desigualdad ha aumentado porque hay mucha gente que, bien porque no puede o porque no quiere, no invierte a largo plazo en el mercado y prefiere tener su dinero en cuentas bancarias
Hp. Tener dinero en cuentas bancarias.
Voy a invertir lo poco que tengo en acciones de estos mamonazos, para perder lo poco que tengo, y q la vez se enriquezcan.
En lo unico que invertiría a gusto seria en Guillotinas.
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#1 Murciegalo
Esta peña no se corta.
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#3 indi11
#1 no perdonan la abolición de la esclavitud...china tiene índices de ahorro personal muy superiores a occidente y no solo les planta cara sino que les gana con sus reglas...se vienen tiempos jodidos
2 K 33
#6 omega7767
lo que habia que hacer es desmontaros el casino de la bolsa y poner dificil a inversores extranjeros comprar internacionalmente. O haces ricos a costa de parasitar a la gente
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#4 Beticom *
La entrevista es interesante, habla de política todo el rato menos cuando le preguntan por el papel de EEUU, habla de "colaboración con Ucrania sin ánimo de lucro", "más allá del actual presidente del Gobierno, España ha hecho cosas estupendas para mejorar"... Este tío es un bicho
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manzitor #5 manzitor
#4 Nadie sería el presidente de un monstruo como Blackrock sin ser un bicho con pocos escrúpulos.
3 K 54

menéame