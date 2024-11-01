La lariocidina, nuevo antibiótico capaz de combatir bacterias multirresistentes mediante inhibición ribosomal

La lariocidina formaría parte de un nuevo grupo de antibióticos (los péptidos tipo lasso o "lazo") e interferiría con el ribosoma a nivel de la subunidad menor (ARN ribosomal 16S) y el aminoacil-ARNt, inhibiendo la translocación e induciendo errores de codificación. Cuenta con la ventaja de no verse afectada por mecanismos de resistencia comunes gracias a su estructura tridimensional, no ser tóxica y presentar alta actividad in vitro frente a MRSA, VRE, enterobacterales productores de carbapenemasas, A.baumanii o S.maltophilia.