La lariocidina, nuevo antibiótico capaz de combatir bacterias multirresistentes mediante inhibición ribosomal

La lariocidina formaría parte de un nuevo grupo de antibióticos (los péptidos tipo lasso o "lazo") e interferiría con el ribosoma a nivel de la subunidad menor (ARN ribosomal 16S) y el aminoacil-ARNt, inhibiendo la translocación e induciendo errores de codificación. Cuenta con la ventaja de no verse afectada por mecanismos de resistencia comunes gracias a su estructura tridimensional, no ser tóxica y presentar alta actividad in vitro frente a MRSA, VRE, enterobacterales productores de carbapenemasas, A.baumanii o S.maltophilia.
| etiquetas: lariocidina , péptido tipo lasso , multirresistencia , antibiótico
Estos compuestos naturales han demostrado actividad contra diversos objetivos bacterianos; sin embargo, hasta ahora no se había reportado ninguno con la capacidad de inhibir el ribosoma, uno de los principales blancos de los antibióticos en las bacterias.
Los macrólidos (como azitromicina o claritromicina), las tetraciclinas (como tetraciclina o doxiciclina), los…