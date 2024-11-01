edición general
La lariocidina, nuevo antibiótico capaz de combatir bacterias multirresistentes mediante inhibición ribosomal

La lariocidina formaría parte de un nuevo grupo de antibióticos (los péptidos tipo lasso o "lazo") e interferiría con el ribosoma a nivel de la subunidad menor (ARN ribosomal 16S) y el aminoacil-ARNt, inhibiendo la translocación e induciendo errores de codificación. Cuenta con la ventaja de no verse afectada por mecanismos de resistencia comunes gracias a su estructura tridimensional, no ser tóxica y presentar alta actividad in vitro frente a MRSA, VRE, enterobacterales productores de carbapenemasas, A.baumanii o S.maltophilia.

| etiquetas: lariocidina , péptido tipo lasso , multirresistencia , antibiótico
#1 Leclercia_adecarboxylata
Corrijo errorazo del artículo (pero no hay otro que hable de este nuevo antibiótico de forma tan completa como este):

Estos compuestos naturales han demostrado actividad contra diversos objetivos bacterianos; sin embargo, hasta ahora no se había reportado ninguno con la capacidad de inhibir el ribosoma, uno de los principales blancos de los antibióticos en las bacterias.

Los macrólidos (como azitromicina o claritromicina), las tetraciclinas (como tetraciclina o doxiciclina), los…   » ver todo el comentario
#3 fremen11
Vaya como el cloranfenicol, espero que no afecte a los ribosomas mitocondriales humanos.....
#4 robustiano
Un lingotazo de Larios siempre fue mortal de necesidad... :troll:
#2 ChatGPT
A mi, o me lo cuenta Punset, o no me entero
