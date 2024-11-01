edición general
La larga marcha, de Stephen King

En el caso de la novela de King, de esta necesaria distopía de King escribiendo como Bachman, vemos algo que quizá nos suena más (sobre todo si tenemos La broma infinita en mente): ese brazo desarmado del gobierno que es la publicidad y la industria del entretenimiento se encarga de orquestar lo que las masas necesitan (necesitamos): lerdez entretenida y distractora (...) La pregunta que se me ocurre al leer el libro, de todos modos, es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Los que caminan, o la multitud que mira?

#1 GeneWilder
Me lo leí del tirón siendo adolescente. Al igual que en la novela, no podía parar.
#4 frankiegth
#1 #2. Ya somos tres.

#3. Yo lo entendí como una distopía, un sistema social que tan solo permite premiar a unos pocos a costa de abandonar al resto.
#5 Torrezzno
#4 así es la naturaleza, los animales viejos mueren, son los primeros en ser comidos.
#3 Torrezzno
Siempre he pensado que es una alegoría de la vida. Si te paras mueres.
#2 D303
Muy bueno libro. Hace poco me lo releí.
#6 honbu
Fue mi primer libro no infantil/juvenil que leí y me dejó asombrado. El final me voló la cabeza y estuve semanas pensando en ello.
