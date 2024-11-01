Los lápices prehistóricos proporcionan pistas sobre cómo los neandertales creaban arte [Eng]

Los artefactos de ocre encontrados en Crimea muestran signos de haber sido utilizados para dibujar, lo que se suma a la evidencia de que los neandertales usaban pigmentos de forma simbólica. Un extraordinario lápiz amarillo desenterrado en Crimea, que aún conserva su filo después de más de 40.000 años, indica que pintar líneas en objetos era parte de la cultura neandertal. Este descubrimiento es la evidencia más sólida hasta la fecha de que algunos grupos neandertales usaban pigmentos de colores de forma simbólica, un comportamiento que antes