Lanzan dos cócteles molotov contra el edificio de Monforte que albergará el centro de menores migrantes
Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada de este sábado
ataque
centro menores
#3
palestina
Esto es terrorismo y sabemos quienes son los autores intelectuales, esperemos que se aplique la ley de partidos si se llega a confirmar.
1
K
27
#1
Olepoint
Son menores, coño...
Pero les da igual a la basura neofascista.
3
K
25
#2
vicvic
*
#1
Es importante hacer notar que en el edificio no había nadie porque todavía no está dando servicio, a pesar de todo ese no es el camino, lo que hay que hacer es presionar para modificar las leyes pero no de forma violenta y mucho menos atentar contra personas (que no ha sido el caso en esta ocasión).
0
K
11
#4
vicus.
Pero protestar y tirar cuatro vallas en La Vuelta es Kale Barroka.
0
K
20
#5
SeñorPresunciones
#4
Esto es la Kale Borracha inspirada por Abascal, Tersch, Rodríguez, Tellado , Feijóo y Ayuso.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
