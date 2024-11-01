·
Lanzan un artefacto explosivo contra Gladys Aurora López, diputada opositora del Parlamento de Honduras
El explosivo le causó lesiones en la espalda y la cabeza. Después, cayó al suelo y fue llevada a un hospital de Tegucigalpa, la capital hondureña, donde se encuentra fuera de peligro.
gladys aurora lópez
honduras
artefacto explosivo
#1
Peka
Cuidado, está es erronea:
www.meneame.net/story/video-lanzan-coctel-molotov-contra-diputada-hond
#3
Andreham
Me espero a saber si la oposición es de izquierdas o de derechas (lo sabré según los comentarios de la noticia).
#2
ingenierodepalillos
¡Vaya puntería!
