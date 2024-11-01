edición general
Lanzan un artefacto explosivo contra Gladys Aurora López, diputada opositora del Parlamento de Honduras  

El explosivo le causó lesiones en la espalda y la cabeza. Después, cayó al suelo y fue llevada a un hospital de Tegucigalpa, la capital hondureña, donde se encuentra fuera de peligro.

Me espero a saber si la oposición es de izquierdas o de derechas (lo sabré según los comentarios de la noticia).
¡Vaya puntería!
