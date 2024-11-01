edición general
Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven de la historia en aburrirse del fútbol

Por lo visto, la lucha contra el racismo se está cargando el fútbol. Lo que coloquialmente se conoce como matar dos pájaros de un tiro.

