LaLiga acaba bloqueada por el sistema que impulsó para cerrar webs piratas de fútbol

LaLiga ha sufrido un bloqueo accidental de sus propios dominios debido al sistema de filtrado de Movistar, diseñado para combatir la piratería, que confundió sus IPs legítimas con sitios ilegales. Los polémicos bloqueos promovidos por LaLiga y autorizados por la justicia española firman hoy un nuevo capítulo lamentable. Muchos usuarios han reportado que, intentando entrar en la web de LaLiga esta misma tarde, obtenían el error “HTTP 451 – File unavailable For Legal Reasons”. Conectando con una VPN todo funcionaba a la perfección.