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Telefónica bloquea la web de LaLiga en un nuevo episodio de mal funcionamiento del sistema de filtrado

Telefónica bloquea la web de LaLiga en un nuevo episodio de mal funcionamiento del sistema de filtrado

El fenómeno se puede observar al acceder a lfp.es (Liga de Fútbol Profesional), un dominio que debería redirigir a laliga.es, pero que es interceptado por el sistema DPI de Movistar para mostrar el famoso HTTP 451 – File unavailable For Legal Reasons. La web lfp.esestá alojada en OVH y probablemente alguién ha introducido su IPs 213.186.33.5 en el filtro de Movistar esperando bloquear otras webs. También se ha visto el mensaje de bloqueo en su dominio principal, laliga.com.

| etiquetas: laliga , telefónica , tebas , bloqueos
7 1 0 K 92 tecnología
4 comentarios
7 1 0 K 92 tecnología
#1 solojavi
xD
¡Que soy compañero coño!
:troll:
3 K 49
#2 EISev
Está tan confuso que se hiere a sí mismo
1 K 21
Apotropeo #3 Apotropeo
Me alegro, así un mes.
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TripleXXX #4 TripleXXX
Deberían existir estudios y carreras de informática, así podria encontrarse gente que sepa como funcionan estas redes.
Parece que no hay nadie al mando o que todo esto lo manejan becarios sin experiencia :palm:
0 K 8

menéame