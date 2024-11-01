Telefónica bloquea la web de LaLiga en un nuevo episodio de mal funcionamiento del sistema de filtrado

El fenómeno se puede observar al acceder a lfp.es (Liga de Fútbol Profesional), un dominio que debería redirigir a laliga.es, pero que es interceptado por el sistema DPI de Movistar para mostrar el famoso HTTP 451 – File unavailable For Legal Reasons. La web lfp.esestá alojada en OVH y probablemente alguién ha introducido su IPs 213.186.33.5 en el filtro de Movistar esperando bloquear otras webs. También se ha visto el mensaje de bloqueo en su dominio principal, laliga.com.