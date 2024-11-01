edición general
Lagarde advierte del "peligro muy serio" para la economía mundial por la injerencia de Trump en la Fed

La presidenta del BCE dice, sobre Francia, que la caída de cualquier gobierno de la Eurozona sería preocupante.

Asimismov
Ya está bien de meter miedo por la inútil de la Úrsula Inmaculada de la Santísima Troika Von Der Leyen.  media
capitan__nemo
Si Trump se hace con el control de la fed. Baja agresivamente los tipos de interes, se estimula el crecimiento economico, se facilita el financiamiento de la deuda y se impulsan sectores como vivienda y consumo.
Pero sube mas todavia la inflacion y cae la confianza.

El bce tendria que seguirles bajando los tipos al poco tiempo lo que haria subir todavia mas la inflacion aqui.
D303
Trump no va a tocar la FED. no tiene ningún control sobre ella, es un órgano privado creado a principios del siglo XX y que esta gobernado por presidentes de bancos sin injerencias del estado, así que no se atreverá con ellos.
