Un ladrón huye con propinas de un bar de Palma y cae sobre la mesa del fiscal Tomeu Barceló

Un ladrón ha robado unas propinas de un conocido bar de Palma y se ha dado a la fuga, perseguido por un camarero, que finalmente lo ha alcanzado. Justo en ese momento, el ladrón ha caído sobre la mesa en la que había varios varios clientes desayunando. Uno de ellos era el exfiscal superior de Balears, Tomeu Barceló, actualmente acusador público. De momento no ha trascendido si el descuidero ha sido detenido. Lo que sí ha quedado constatado, tras aterrizar sobre el fiscal, es que el es un poco gafe.