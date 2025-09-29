edición general
El lado oscuro de una tensa Ryder Cup con insultos, provocaciones y un latazo a la mujer de McIlroy componente del equipo europeo

"Ojalá hubieran soltado a los perros (de seguridad)", se quejó , que fue el foco de los insultos y provocaciones de un sector de la afición estadounidense. La prensa inglesa publicó que Erica Stoll rompió a llorar tras sufrir una jornada de insultos por parte de los aficionados estadounidenses, e incluso le echaron una bebida encima. Rory McIlroy fue objeto de constantes insultos,incluyendo cánticos de "¡Que te jodan, Rory!" e insultos sobre su matrimonio.

8 2 0 K 114 actualidad
#1 cajadecartonmojada
Hooligans en el golf :palm:
2 K 46
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 norteamericanos maga en el golf
1 K 32
#3 cajadecartonmojada
#2 Pues también es verdad :-P
1 K 26
#4 Donlixo
#1 seguro que eran antifas...
3 K 57

